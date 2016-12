12 dicembre 2016 16:18 Europa League: Villarreal-Roma, Borussia MGladbach-Fiorentina Giallorossi e viola evitano lo United, che pesca invece il Saint-Etienne

Urna dolce-amara per le italiane impegnate in Europa League. A Nyon, per i sedicesimi Roma e Fiorentina hanno evitato lo spauracchio United, che dovrà invece vedersela col Saint-Etienne, ma hanno pescato due squadre ostiche da affrontare. La squadra di Spalletti dovrà sfidare il Villarreal, mentre gli uomini di Sousa si troveranno di fronte il Borussia MGladbach, sceso dalla Champions League.

Mezzo sospiro di sollievo, dunque, per Roma e Fiorentina. La buona notizia è che gli ultimi club italiani rimasti in corsa in Europa League schivano lo United di Pogba e Ibra, ma dall'urna di Nyon sono usciti anche due avversari complicati da affrontare. Nei sedicesimi di finale i giallorossi dovranno vedersela col Villarreal degli italiani Sansone, Soriano e Bonera e dell'ex rossonero Pato. Un accoppiamento non certo fortunato, visto il valore delle altre squadre presenti in seconda fascia, ma comunque affascinante.



Discorso simile anche per la Fiorentina, che dovrà confrontarsi col Borussia MGladbach, entrato in Europa League dalla porta di servizio dopo aver chiuso al terzo posto il Girone C con Barcellona, City e Celtic. Al Borussia-Park per gli uomini di Sousa non sarà certo una passeggiata, soprattutto per il valore della rosa di Andre Schubert.





Le teste di serie giocheranno in trasferta l'andata (16 febbraio), e il casa il ritorno (23 febbraio)



GLI ACCOPPIAMENTI DEI SEDICESIMI



Athletic Bilbao-Apoel Nicosia

Legia Varsavia-Ajax

Anderlecht-Zenit

Astra Giurgiu-Genk

Manchester United-Saint-Etienne

Villarreal-ROMA

Ludogorets-Copenaghen

Celta Vigo-Shakhtar Donetsk

Olympiacos-Osmalinpor

Gent-Tottenham

Rostov-Sparta Praga

Krasnodar-Fenerbahce

Borussia MGladbach-FIORENTINA

Az Alkmaar-Lione

Hapoel Beer-Sheva-Besilktas

Paok Salonicco-Schalke 04

ROMA, TEMPESTILLI: "ANCHE GLI ALTRI CI TEMONO""Il Villarreal ha esperienza, è una buona squadra. Non sarà una partita facile, ma anche noi abbiamo le nostre carte da giocare, anche gli altri ci temono". Così Antonio Tempestilli, dirigente della Roma, ha commentato l'esito del sorteggio dei sedicesimi di Europa League che ha abbinato i giallorossi con gli spagnoli. "E' un'ottima squadra ma ogni partita fa storia a sé", ha aggiunto. "Dobbiamo crescere e creare mentalità, essere ogni anno competitivi, ambire a restare in alto". "La vittoria del trofeo un obiettivo? Una squadra come la nostra deve sempre porsi obiettivi e cercare di conquistarli anche se tutti vogliono vincere. Siamo costruiti per fare bene e cercheremo di fare del nostro meglio fino in fondo", ha aggiunto.