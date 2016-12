23 ottobre 2014 Europa League: due schiaffi all'Hjk, Torino in vetta I granata stendono 2-0 il club di Helsinki grazie alle reti di Molinaro e Amauri (al primo centro ufficiale) e volano in testa al gruppo B Tweet google 0 Invia ad un amico

23:42 - In vetta con autorità. Il Torino batte 2-0 l'Hjk Helsinki nella terza giornata di Europa League e vola così in vetta al girone B, a +2 sul Bruges fermato sull'1-1 dal Copenaghen. All'Olimpico tutto facile per i granata contro il fanalino di coda finlandese: dopo una traversa colpita da Vives, gli uomini di Ventura passano al 35' grazie a Molinaro e nella ripresa, al 58', chiudono il match con Amauri, al primo gol con la nuova maglia.

LA PARTITA

Bastano appena 2 minuti ai padroni di casa per rendersi pericolosi: Martinez arriva al tiro dal limite dell’area piccola ma il portiere è attento e respinge in angolo. Al 6’ Amauri si arrampica in cielo e cerca di colpire il pallone di testa ma trova solamente la spalla di Doblas. Al quarto d'ora Darmian arriva sul fondo e mette la palla in area: Molinaro, dalla parte opposta, colpisce al volo ma la sfera finisce in curva. Al 17’ Vives colpisce una traversa pazzesca con una bordata di esterno destro da fuori area, quasi una trivela, ma il pallone si stampa contro il legno. Al 22’ Amauri colpisce di testa la sua prima vera occasione pericolosa ma il portiere non si fa sorprendere. Al 34’ la punta gonfia la rete dopo una serie di rimpalli in area, ma il guardalinee annulla per un dubbio fuorigioco. Nell’azione successiva si ripete lo schema Toro: Darmian sul fondo serve Molinaro che stavolta colpisce bene e porta in vantaggio i suoi. Primo tempo dominato dagli uomini di Ventura. Nella ripresa è ancora Torino. Al 49’ Molinaro ha l’occasione per segnare la sua personale doppietta ma l’esterno, con il destro, colpisce malissimo il pallone e lo manda vicino alla bandierina. Al 53’ arriva l'unica occasione per gli scandinavi: Lod calcia direttamente in porta la punizione al limite dell’area e Padelli si deve impegnare per deviare in angolo. Al 58’ finalmente, per la gioia sua e dell’allenatore, Amauri si sblocca e segna la sua prima rete stagionale: la punta si libera al limite dell’area ed esplode un destro potentissimo che si infila nell’angolo in basso a destra. Al 66’ sempre Amauri sfiora il gol del 3-0 con un colpo di testa che fa la barba al palo. Il minuto dopo lascia il campo, tra gli applausi di tutto lo stadio, al compagno di reparto Quagliarella. Nel finale non succede più niente, con gli uomini di Ventura che si gestiscono in prospettiva campionato.

LE PAGELLE

Amauri 7 Ritrova la via della rete, che gli mancava dalla scorsa stagione. E' l'uomo più pericoloso in attacco

Jansson 6,5 Ancora una grande partita del numero 18, dopo quella contro l'Udinese. Si sta facendo trovare pronto quando mister Ventura lo chiama.

Molinaro 6,5 E' autore della prima rete. Sfiora più volte anche il secondo gol personale. Macina chilometri in fascia. Pendolino.

Vives 6,5 E' sempre uno dei migliori, colpisce anche una traversa al 17' con uno splendido tiro. E' il cuore pulsante della formazione granata.

IL TABELLINO

TORINO-HJK HLESINKI 2-0

Torino (3-5-2): Padelli 6; Darmian 6,5, Gaston Silva 6,5, Jansson 6,5; Maksimovic 6, Molinaro 6,5, Benassi 6 (71' Nocerino 6), El Kaddouri 6, Vives 6,5; Amauri 6,5 (67' Quagliarella 6), Martinez 6,5 (76' Barreto 6). A disp.: Gillet, Glik, Moretti, Sanchez Mino. All.: Ventura 6,5.

Hjk Helsinki (4-2-3-1): Doblas 5,5 (46' Eriksson 5,5); Baah 4,5, Heikkinen 5, Lampi 5,5, Sorsa 5,5; Annan 4,5, Lod 6,5; Savage 5,5, Tainio 5 (75' Vayrynen 5), Zeneli 4 (66' Alho 5,5); Kandji 5,5. A disp.: Heikkila, Moren, Perovuo, Bance. All.: Lehkosuo 5.

Marcatori: 35' Molinaro, 13' st Amauri

Arbitro: Klossner (Svi)

Ammoniti: Quagliarella (T), Annan, Kandji, Savage (H)

Espulsi: -