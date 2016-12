Europa League: Dnipro-Lazio si giocherà a porte chiuse

Il debutto europeo della Lazio di Pioli sarà a porte chiuse. L'Uefa ha infatti ufficializzato oggi la decisione di chiudere per un turno la Dnipro Arena in occasione della prima gara del girone G di Europa League, in programma il prossimo 17 settembre alle 21,05. Il motivo è da ricondurre alle intemperanze dei tifosi locali che, in occasione della semifinale di ritorno contro il Napoli dello scorso 14 maggio, invasero il terreno di gioco, utilizzarono materiale esplosivo e intonarono cori razzisti. Questo il comunicato dei biancocelesti: "Si comunica che la gara di Uefa Europa League con il Dnipro del 17 settembre sarà svolta a porte chiuse".