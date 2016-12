Europa League: derby Fiorentina-Roma agli ottavi

10:09 - Ci sarà un derby italiano agli ottavi di finale di Europa League. L'urna di Nyon ha infatti messo di fronte Fiorentina e Roma con la gara di andata a Firenze per gli uomini di Montella. L'Inter di Mancini ha invece pescato il Wolfsburg secondo in Bundesliga. Trasferte russe per Napoli e Torino. Gli azzurri di Benitez affronteranno la Dinamo Mosca, mentre i granata di Ventura se la vedranno con lo Zenit San Pietroburgo.

GLI ACCOPPIAMENTI PER GLI OTTAVI (AND. 12/3 - RIT. 19/3)





EVERTON DINAMO KIEV DNIPRO AJAX ZENIT TORINO WOLFSBURG INTER VILLARREAL SIVIGLIA NAPOLI DINAMO MOSCA BRUGGE BESIKTAS FIORENTINA ROMA

GLI ORARI DELLE ITALIANE

ANDATA

ZENIT-TORINO H 19

WOLFSBURG-INTER H 19

NAPOLI-DINAMO MOSCA H 21.05

FIORENTINA-ROMA H 21.05



RITORNO



DINAMO MOSCA-NAPOLI H 19

ROMA-FIORENTINA H 19

TORINO-ZENIT H 21.05

INTER-WOLFSBURG H 21.05



L'urna di Nyon ha restituito degli ottavi di finale complicati alle cinque squadre italiane ancora in corsa in Europa League. Solo all'ultimo non si è potuto evitare il derby tra due dei nostri club e ancora una volta sarà la Fiorentina una delle protagoniste in campo. Un vero e proprio derby nel derby per Montella che si troverà di fronte alla "sua" Roma. Una possibilità di rivincita, invece, per Garcia dopo l'eliminazione subita proprio dai toscani in Coppa Italia.

Sfide complicate anche per Inter e Torino che si troveranno di fronte Wolfsburg e Zenit San Pietroburgo. I nerazzurri faranno visita alla seconda forza della Bundesliga a +10 sul 'Gladbach, una delle squadre più in forma d'Europa in questo momento sulle ali di un Bas Dost scatenato, obiettivo in passato proprio dei nerazzurri. Nella rosa biancoverde "lupi" come De Bruyne, Schurrle e Ricardo Rodriguez, nomi già affermati in campo internazionale. Il Toro di Ventura, invece, sfiderà la prima forza del campionato russo e forse la squadra più temibile tra quelle papabili. Gli uomini di Villas Boas stanno dominando il torneo e con Hulk, Witsel e Kerzhakov sono tra le pretendenti più accreditate al trionfo finale.

Campagna di Russia, infine, anche per il Napoli di Rafa Benitez. Un sorteggio benevolo solo sulla carta perché la Dinamo Mosca è squadra ben più ostica di quanto non si possa pensare. I russi hanno vinto tutte le partite nel girone di Europa League e anche nella Premier casalinga stanno disputando un'ottima stagione. Gli avversari da temere: le stelle Kokorin, Valbuena, Denisov e l'ungherese Dzsudzak.