Europa League: deludenti pareggi per Siviglia ed Everton

23:23 - Ancora sorprese in Europa League nella seconda giornata della fase a gironi. Deludenti pareggi per Siviglia ed Everton: gli spagnoli acciuffano in extremis il 2-2 sul campo dei croati del Rijeka, mentre i Toffees fanno non vanno oltre l'1-1 a Krasnodar nonostante la rete di Eto'o. Nel girone del Napoli, vince lo Sparta Praga che batte 3-1 lo Young Boys, mentre in quello della Fiorentina si riscatta il Guingamp che supera 2-0 il Paok.

E' servita una rete di Mbia al primo minuto di recupero per evitare al Siviglia un clamoroso scivolone in Croazia. E pensare che gli andalusi avevano iniziato la partita col piede giusto, trovando il gol al 26' con Aspas: nella ripresa però il l'espulsione di Kolodziejczak col conseguente rigore siglato da Kramaric ha complicato la gara agli spagnoli e lanciato il Rijeka, che al 68' con Kvrzic era passato addirittura in vantaggio. Un punto che tiene il Siviglia sempre al vertice del gruppo G, una lunghezza sopra il Feyenoord e lo Standard Liegi: proprio gli olandesi oggi hanno sconfitto 2-1 la formazione belga.

Finisce in parità anche la gara di Krasnodar, dove i padroni di casa spaventano l'Everton con la rete di Ari: i Toffees si salvano all'82' grazie al sigillo di Eto'o e restano primi nel gruppo D a +2 sui russi e sul Lille, bloccato sull'1-1 a Wolfsburg (a Origi risponde de Bruyne). Nel gruppo I, quello del Napoli, primo successo per lo Sparta Praga che supera 3-1 lo Young Boys (Vacha e doppietta di Lafata) e lo raggiunge al secondo posto a quota 3. Situazione analoga nel girone della Fiorentina, dove a -3 dai viola sale il Guingamp che batte 2-0 il Paok in virtù della doppietta di Marveaux.

Nel gruppo J non si ferma la corsa della Dinamo Kiev, che liquida la Steaua Bucarest con un netto 3-1 e resta così a punteggio pieno. A 3 punti insieme ai rumeni salgono i danesi dell'Aalborg che battono 1-0 i portoghesi del Rio Ave, decide Helenius. Nel girone L colpaccio del Legia Varsavia, 1-0 sul campo del Trabzonspor con gol di Kucharczyk: i polacchi rimangono da soli in vetta al raggruppamento a +3 sui belgi del Lokeren, vittoriosi a sorpresa 1-0 col Metalist Kharkiv. Chiude il programma l'inaspettato ko pomeridiano del Psv, sconfitto 1-0 dalla Dinamo Mosca: match winner Zhirkov al 93'.