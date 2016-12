Europa League: Celtic-Inter 3-3, Guidetti gela Mancini al 93'

00:22 - Un gol di Guidetti, in pieno recupero, gela l'Inter e regala al Celtic il 3-3 finale al termine di una partita piena d'emozioni ed errori. Nell'andata dei sedicesimi d'Europa League, i nerazzurri volano sul 2-0 al 13' con le reti di Shaqiri e Palacio, ma gli scozzesi non mollano e tornano in gara grazie ad Armstrong (24') e all'autogol di Campagnaro (26'). Un'altra rete del Trenza vale il 2-3 al 45', prima della beffa al minuto 93.

LA PARTITA

Come riaprire una qualificazione già chiusa, garantita, timbrata, sepolta. L'Inter di Glasgow fa e disfa, esalta e imbarazza, colpisce e affonda. Tutto in 90 minuti, tutto con le proprie mani, tutto senza il minimo equilibrio. Nulla di nuovo per i colori nerazzurri, che però in Scozia sembravano pronti per imboccare definitivamente la strada giusta dopo le due vittorie di fila in campionato. La pirotecnica sfida del Celtic Park mette in risalto, nei nerazzurri, due realtà opposte all'interno dello stesso gruppo. Due mondi pericolosamente diversi, che mescolati insieme confezionano un terrificante 0-2 in 13 minuti ma, poco dopo, generano l'incredibile 2-2 in 120 secondi; fino all'epilogo, tanto beffardo quanto meritato, del 3-3 in pieno recupero. Da una parte un attacco che comincia a girare mica male, con Shaqiri a inventare sulla trequarti e la coppia Icardi-Palacio abile a creare vere autostrade con movimenti sincronizzati al secondo; dall'altra c'è un reparto, quello difensivo, che conferma lacune imbarazzanti: tecniche, tattiche, di concentrazione, di personalità. E' vero che una squadra, generalmente, non può essere giudicata per blocchi, perché si tratterebbe di una lettura errata oltre che superficiale. Ma in questa Inter, partita dopo partita, continuano a emergere pesantissimi limiti individuali nel pacchetto arretrato.



L'inizio, per la banda di Mancini, è uno spettacolo. Kuzmanovic, dopo quattro minuti, pesca Shaqiri in profondità ed è già 1-0: l'ex Bayern si fa respingere la prima conclusione da Gordon, ma poi ribadisce in rete di sinistro. Al 13' arriva il bis firmato Palacio, reattivo nello sfruttare un rimpallo favorevole: destro sotto le gambe del portiere e Inter che pare già agli ottavi di finale. Invece il black out, improvviso, è dietro l'angolo: Kuzmanovic perde Matthews, che sfonda a destra e pesca al centro l'ottimo Armstrong, sul cui destro non può nulla Carrizo (24'). Celtic Park si riaccende, ma il Mancio non ha nemmeno il tempo di organizzare la resistenza che il risultato è subito sul 2-2: sugli sviluppi di una rimessa laterale, Johansen crossa al centro e provoca l'autogol di Campagnaro, che infila nella propria porta anziché anticipare Armstrong (26').



Ha qui inizio una nuova gara, perché è vero che davanti l'Inter riesce a pungere fino alla fine ma, dietro, rischia ogni qual volta il Celtic alza la testa. Palacio è bravo a crederci in occasione del 2-3, quando Gordon sbaglia i tempi dell'uscita consentendo al Trenza di segnare a porta vuota. Mentre Carrizo, che salva la propria porta con almeno tre interventi decisivi, non può nulla sulla magia di Guidetti al 93'. Un gol stupendo, con Juan Jesus e Ranocchia ancora una volta in affanno al centro della difesa. Se Mancini non cambierà qualcosa lì, difficilmente potrà mai mutare la stagione di questa squadra.

LE PAGELLE



Shaqiri 7,5 - E' una delle poche note positive della notte di Glasgow. Segna, crea, dribbla, calcia. In due parole: fa male.



Guarin 5,5 - Comincia abbastanza bene, insieme al resto della squadra. Poi, quando in mezzo ci sarebbe bisogno dei suoi muscoli e della sua qualità, si defila anziché prendere in mano la situazione.



Juan Jesus e Ranocchia 4 - Sembrano due estranei, che giocano insieme per la prima volta. Disastrosi nell'uno contro uno, non hanno intesa, non danno ordine. Spalancano voragini al centro della difesa ed è un discorso che comincia a riguardare troppe partite.



Gordon 4,5 - Ha sulla coscienza il primo e il terzo gol, poi si riscatta minimamente con un paio di interventi importanti.

IL TABELLINO



CELTIC-INTER 3-3

Celtic (4-2-3-1): Gordon 4,5; Matthews 6,5 (36' st Ambrose sv), Denayer 5, Van Dijk 5, Izaguirre 6; Brown 6, Biton 6,5; Mackay-Steven 6,5, Johansen 6,5, Armstrong 7 (30' st Henderson 6); Griffiths 5,5 (30' st Guidetti 7).

A disp.: Zaluska, McGregor, Wakaso, Scepovic. All.: Deila 6,5

Inter (4-3-1-2): Carrizo 7; Campagnaro 4, Ranocchia 4, Juan Jesus 4, Santon 5; Guarin 5,5, Medel 6,5, Kuzmanovic 5 (34' st Dodò sv); Shaqiri 7,5; Palacio 7, Icardi 6 (30' st Kovacic 5,5).

A disp.: Handanovic, Vidic, Dodò, Obi, Hernanes, Puscas. All.: Mancini 5

Arbitro: Vad (Ungheria)

Marcatori: 4' Shaqiri (I), 13' e 45' Palacio (I), 24' Armstrong (C), 26' aut. Campagnaro (I), 93' Guidetti (C)

Ammoniti: Shaqiri, Santon, Campagnaro (I); Van Dijk, Henderson, Johansen (C)

Espulsi: -