Europa League: Bruges-Napoli 0-1, basta Chiriches

LA PARTITAIl Napoli ha già stravinto il gruppo D e la trasferta di Bruges è più che altro un fastidio per la squadra di Sarri, attesa lunedì sera dal big match di campionato contro la capolista Inter. Proprio contro i belgi è nato il nuovo Napoli targato Sarri, che ha lasciato da parte il 4-3-1-2 per passare al 4-3-3. Da quel 5-0 al Bruges i partenopei hanno preso il volo, grazie a 12 vittorie e 2 pareggi nelle ultime 16 partite. Un piccolo guaio muscolare mette fuori Insigne (non in dubbio per l'Inter), quindi largo ad Hamsik nel tridente con El Kaddouri e Callejon. Come nelle altre gare di Europa League, Sarri si aspetta risposte importanti dai calciatori meno impiegati. Si gioca a porte chiuse per motivi di ordine pubblico, anche se nella Venezia del Nord l'allerta non si avverte rispetto alla capitale Bruxelles. La squadra di Preud'homme, reduce da 5 successi di fina in campionato senza incassare gol, è ancora in corsa per il secondo posto, occupato dal Midtjelland con 2 lunghezze di vantaggio.



Per il Napoli è poco più di un allenamento e dovrebbe essere il Bruges a fare la partita alla caccia di una vittoria che avvicinirebbe la qualificazione ai sedicesimi. Il condizionale è d'obbligo, visto che i belgi sono davvero poca cosa anche contro le seconde linee partenopee. I ritmi sono blandi, i tentativi di Hamsik, David Lopez e Valdifiori non impensieriscono Bruzzese, che però capitola nel finale di tempo. Corner di Valdifiori, Chiriches al volo fa secco il 26 portiere nato a Liegi. Con il minimo sforzo Hamsik e compagni si ritrovano avanti, un vantaggio tutto sommato meritato visto che i padroni di casa giocano solo sulle ripartenze, ma non riescono ad imbastire un'azione degna di nota. L'unico tiro verso Gabriel è di Izquierdo al 36', una conclusione che probabilmente sarebbe uscita anche dai pali del rugby. Sarri chiede ai suoi di stare alti e corti e per il Bruges è davvero problematico non finire in fuorigioco e rendersi pericoloso.



Ci si aspetta un Bruges più arrembante nella ripresa, ma il canovaccio della gara non cambia. Troppa la differenza tecnica in campo, tanto che Sarri può presto cominciare a far rifiatare Hamsik e Callejon in vista dell'Inter. Gabriel trema solo per un paio di tiri-cross, Valdifiori detta ritmi blandi a centrocampo, perché non c'è bisogno di affondare. E' il Napoli, che chiude senza punte in campo, ad andare vicino al raddoppio nel finale con Hysaj che calcia addosso a Bruzzese da posizione favorevole. Sarri si dispera per l'errore, ma la sostanza non cambia: questo Napoli sa solo vincere ed è anche più forte della cabala. Sono 17 i risultati utili consecutivi (13 vittorie e 4 pareggi), dal 2-2 contro l'Empoli del 30 agosto, così come i gol segnati in Europa League: Mancini e la sua Inter sono avvisati...