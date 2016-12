Europa League: Bilbao e Villarreal ai quarti

Al Mestalla il Valencia scende in campo per ribaltare la sconfitta 1-0 patita al San Mamès di Bilbao e la gara si mette subito bene per la squadra di Gary Neville che al 13' va a segno col talento Santi Mina, bravo ad insaccare dopo la respinta del portiere su tiro di Negredo. Prima dell'intervallo, al 37', i padroni di casa raddoppiano con un gran colpo di testa di Santo su cross di Gayà e a questo punto sarebbe fatta per la qualificazione. Nella ripresa però il Bilbao ha una reazione e al 76' trova il gol che gela il Mestalla: cross da destra, tacco di Raul Garcia e deviazione sporca del bomber Aduriz, ex della gara, che realizza il 2-1. Nel finale il Valencia si butta in avanti ma la porta di Herrerin non viene più violata e così sono i baschi a passare.



Alla BayArena il Leverkusen è chiamato ad un'impresa dopo lo 0-2 patito al Madrigal e infatti la rimonta non riesce ai tedeschi che devono lasciare il passo al Villarreal. Il 'sottomarino giallo' mantiene lo 0-0 anche se sfiora in più occasione la rete vittoria con Soldado, Trigueros e Bakambu, il protagonista dell'andata con la doppietta decisiva.