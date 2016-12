Europa League: Benitez cambia tutto, Montella lancia Gomez dall'inizio 

20:30 - Al San Paolo, per la quarta giornata di Europa League, il Napoli affronta gli svizzeri dello Young Boys. Benitez fa ampio turnover, fuori quasi tutti gli uomini vittoriosi in campionato contro la Roma, confermati solo Rafael in porta e Insigne. Torna Mertens dal primo minuto, con Zapata punta centrale. Per la Fiorentina c'è la possibilità di chiudere i conti qualificazione, al Franchi arrivano i greci del Paok Salonicco, Montella si affida a Gomez in attacco.

NAPOLI-YOUNG BOYS

Non può permettersi ulteriori passi falsi il Napoli per non avere sgradite sorprese. Gli uomini di Benitez, che guidano il gruppo I di Europa League con 6 punti in compagnia dello Young Boys e dello Sparta Praga, devono sfruttare il fattore campo del San Paolo e riscattare la sconfitta di Berna di due settimane fa. Per farlo, il tecnico spagnolo sceglie le forze fresche, ampio turnover per i partenopei, Higuain lascia il posto a Zapata, Mertens e De Guzman, con il confermato Insigne (fresco di rinnovo), formano la linea a tre alle spalle dell'attaccante colombiano.

Le formazioni ufficiali di Napoli-Young Boys (ore 21.05)

Napoli (4-2-3-1): Rafael; Mesto, Henrique, Koulibaly, Britos; Inler, Gargano; Insigne, De Guzman, Mertens; Zapata. All. Benitez.

Young Boys (4-2-3-1): Mvogo; Hadergjonaj, Vilotic, Von Bergen, Rochat; Sanogo, Bertone; Nuzzolo, Steffen, Gajic; Hoarau. All. Forte



FIORENTINA-PAOK SALONICCO

La Fiorentina, invece, ha la possibilità di chiudere in anticipo il discorso qualificazione. I viola, che comandano il gruppo K a punteggio pieno, ospitano il Paok Salonicco allo stadio Artemio Franchi per la quarta giornata di Europa League. I ragazzi di Montella vengono da due successi esterni di fila in Coppa, a Minsk e a Salonicco, mentre nell'ultimo turno in campionato hanno perso 3-1 contro la lanciatissima Sampdoria di Mihajlovic. I greci, dopo aver stravinto all'esordio 6-1 contro la Dinamo Minsk, hanno accusato due stop e sono fermi a 3 punti, alle spalle del Guingamp secondo con 4. Montella si affida a Gomez (anche se non ha i 90') in attacco, supportato da Cuadrado e Vargas.

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Paok Salonicco (ore 21.05)

Fiorentina (4-3-3): Tatarusanu; Tomovic, Rodriguez, Basanta, Pasqual; Kurtic, Pizarro, Lazzari; Cuadrado, Gomez, Vargas. All. Montella.

Paok Salonicco (4-3-3): Glykos; Kitsiou, Vitor, Katsikas, Spuropoulos; Tziolis, Tzandaris; Salpingidis, Golasa, Pereira; Athanasiadis. All. Anastasiadis.