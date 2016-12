Europa League: bene Schalke e Tottenham, Sporting ko

Nel girone L inizia con il piede giusto il cammino per il Bilbao e il Partizan. I baschi, sotto di un gol contro l'Augsburg ribaltano il risultato grazie a una doppietta di Aduriz, Susaeta nel finale segna il definitivo 3-2. Ci pensa invece un grande Oumarou con una doppietta a regalare i tre punti ai serbi, termina 3-2 il match con l'Az Alkmaar. Una rete di Sosa al 28' decide il match tra Besiktas e Skenderbeu, a far festa sono i turchi, albanesi sconfitti in casa. Sempre nel gruppo H arriva anche il ko interno dello Sporting Lisbona di Aquilani, i russi del Lokomotiv Mosca s'impongono per 3-1 grazie alla doppietta di Samedov e al gol di Niasse, inutile il momentaneo 1-1 siglato da Montero. El Shaarawy entra nella ripresa e si rende protagonista dell'azione del pareggio per il Monaco, che sotto di un gol contro l'Anderlecht (Gillet 11') trova il pari all'85', tiro del Faraone respinto dal portiere e facile tap-in di testa di Traorè.