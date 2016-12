Europa League, Babacar-gol: Fiorentina ai sedicesimi

Alla Fiorentina basta un gol di Babacar al 22' della ripresa per avere la meglio sui portoghesi del Belenenses , chiudere il girone I di Europa League al secondo posto dietro il Basilea e ottenere così la qualificazione ai sedicesimi di finale . Per i viola anche due traverse , una per tempo: la prima di Babacar (per lui piccolo problema muscolare nel finale) al 25', l'altra di Marcos Alonso all'8' della ripresa.

LA PARTITA

Inutile fare finta di niente: quando basta un pareggio contro una squadra battuta 4-0 all'andata e pochi giorni dopo hai la Juve in campionato, la testa è quantomeno divisa a metà. La Fiorentina di coppa conferma l'andazzo della stagione, è la copia sbiadita di quella ammirata sinora in serie A ma, questa volta, c'è una scusante in più. Paulo Sousa effettua un turnover ragionato, con titolari (Kalinic, Rodriguez, Ilicic) in panchina e altri usciti prima per rifiatare (vedi Borja Valero e Badelj). Nonostante questo, per Suarez solo un quarto d'ora scarso, a conferma di uno scarso feeling con il tecnico viola. La Fiorentina, però, merita la vittoria, arrivata per la pochezza degli avversari, ma anche per le due traverse e le almeno altre 2-3 potenziali occasioni di raddoppiare non andate a segno per un pizzico di sfortuna.

Con il Belenenses schierato su un prudente 4-4-2, la Fiorentina cerca (e trova) le verticalizzazioni per saltare il centrocampo portoghese e sfondare sulle fasce. A turno, Badelj e Borja Valero sfornano soprattutto sulla sinistra, dove Pasqual ci mette corsa e qualità. Rossi sembra sempre un livello sotto i compagni - per dirlo alla Sousa - ma non pecca mai di impegno. La prima occasione arriva al 25', quando su calcio d'angolo Babacar incorna di testa in anticipo ma prende in pieno la traversa. Un'azione che rivedremo in fotocopia nella ripresa, ma questa volta la sfortuna tocca a Marcos Alonso. I ritmi lenti e la scarsa voglia del Belenenses di affondare portano la partita pigramente al doppio fischio di Bezborodov, appena dopo i due tentativi di Rossi senza fortuna.

La ripresa sembra promettere meglio anche perché Sa Pinto sembra aver detto ai suoi "ok, come avevamo deciso il primo tempo abbiamo retto: ora giochiamocela", perché con una vittoria i portoghesi avrebbero la chance di passare. I tifosi viola sudano freddo subito, al terzo minuto, quando Astori devia maldestramente un cross di Ferreira che mette in difficoltà Sepe, ma è clamoroso l'errore di André Sousa sulla respinta del portiere viola. Il brivido sembra fare bene alla Fiorentina, che riprende subito in mano il gioco con la traversa di Alonso. Al 22' il gol-partita, bella azione corale dei viola con la verticalizzazione per Pasqual che dribbla Amorim, serve a Verdù che di prima serve in area Babacar: il senegalese rientra sul destro e batte Ventura. A quel punto il Belenses valuta la montagna troppo alta da scalare ed esce definitivamente dalla partita, mentre il Franchi e i giocatori di Sousa entrano in modalità "Juve". C'è tempo solo per un tiro da fuori di Vecino e di un indolenzimento ai flessori per Babacar, tutto da monitorare in vista di domenica.