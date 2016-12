Europa League, Astra-Roma 0-0: anche i rumeni ai sedicesimi

LA PARTITAUn punto ciascuno e tutti contenti, ringraziando il Viktoria Plzen e l'harakiri ceco dell'Austria Vienna. Sul campo Astra Giurgiu-Roma ha offerto ben pochi spunti di approfondimento, con i giallorossi già certi del primato nel girone che non hanno fatto fatica a contenere un avversario che sulla carta avrebbe dovuto giocarsi tutto per vincere e passare il turno. Alla fine non è servito e lo 0-0 ha fatto felici tutti.



Qualche rammarico in più lo potrà avere Luciano Spalletti che se si fosse aspettato delle risposte su quei giocatori meno impiegati in stagione, è rimasto deluso. Complice un undici titolare mischiato in campo con una preponderanza di piedi mancini, la Roma non ha mai messo in campo uno straccio di azione studiata, limitandosi a gestire il controllo del pallone e chiudere le poche ripartenze dei rumeni. Una serata di tentativi ed esperimenti per Spalletti che dopo essere sceso in campo con il 4-3-3, ha cambiato in corsa passando a una difesa a tre per fare densità in mezzo al campo, ma senza stravolgere più di tanto l'andamento della partita.



Le uniche emozioni sono arrivate nella ripresa prima che il risultato di Plzen si stravolgesse dallo 0-2 (con l'Astra eliminata) al 3-2 per il Viktoria. L'ex interista Alibec ha trovato il gol annullatogli dall'arbitro per una trattenuta su Emerson, mentre la conclusione di Seto è stata bloccata senza difficoltà dal portiere giallorosso. L'ingresso di Nainggolan e Dzeko per la Roma ha aumentato solo l'ansia dei tifosi in vista della doppia sfida in campionato contro Milan e Juventus, e il destro dal limite del belga è stata l'unica conclusione a referto per la Roma. Troppo poco per altre analisi, ma del resto l'obiettivo era già stato raggiunto.