Europa League, a Firenze si lavora per evitare i disastri di Roma

14:33 - Da oggi agenti schierati in assetto antisommossa presidieranno piazze e monumenti del centro storico di Firenze, in vista del match Fiorentina-Tottenham che si giocherà domani al "Franchi" alle 19. Anche la polizia inglese sarà a Firenze per aiutare le forze dell'ordine locali nella gestione dell'ordine pubblico. Le autorità di Londra hanno inviato una delegazione di quattro agenti che si incontrerà con la polizia locale.

Firenze sta prendendo la debite precauzioni per evitare i disordini e gli errori di Roma. Già da oggi si darà il via al presidio dei monumenti del centro storico, diviso in otto zone affinché ci possa essere un controllo accurato. La polizia locale sarà affiancata da una task-force di uomini in borghese, incaricata di seguire ogni movimento degli ultras della squadra inglese. Al momento per la partita sono stati venduti circa 2.200 biglietti del settore ospiti e c'è grande attenzione per un gruppo di hooligans, stimato sulla quarantina, che sarebbe in arrivo nel capoluogo toscano nelle prossime ore. Oltre al presidio militare, composto anche da una delegazione inglese inviata dalle autorità di Londra, gli agenti della divisione di polizia amministrativa vigileranno sul rispetto dei divieti di vendita e somministrazione di alcolici. Infine, già da oggi sono previsti servizi straordinari di controllo, con l'uso di cani antidroga, nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti di Firenze, Pisa e Bologna, e ai caselli autostradali.