Europa League 2015/16: le avversarie delle italiane

16:04 - In attesa degli ultimi verdetti dai campionati, l'Europa League 2015/16 sta cominciando a prendere forma. Tra la squadre già certe di un posto nel girone, che spetterà a quarta e quinta in Serie A, ci sono Club Brugge e Groningen. Il Villarreal partirà dal terzo turno di qualificazione come la sesta del nostro campionato e il Braga.

SQUADRE QUALIFICATE AI GIRONI

Groningen

Villarreal

Augsburg, Schalke 04

Tottenham, Liverpool

Lokomotiv Mosca

Fiorentina, Napoli

Dnipro

Marsiglia

Braga

Anderlecht

Besiktas

Sion

Asteras Tripoli

PLAYOFF

Si sfideranno le squadre eliminate dai playoff di Champions League e le vincenti del terzo turno di qualificazione

SQUADRE AL TERZO TURNO

Athletic Bilbao

Bordeaux, Saint Etienne

Sampdoria

Southampton

Krasnodar, Dinamo Mosca

Istanbul Basaksehir

Targu Mures

Standard Liegi

Vitoria Guimaraes, Belenenses

Borussia Dortmund

Zorya Luhansk, Vorskla Poltava

Ironi Kiryat Shmona

Jablonec, Slovan Liberec

Rheindorf Altach

AEK Larnaca

Zurigo

AZ Alkmaar, Vitesse

Atromitos

SQUADRE AL SECONDO TURNO

Charleroi

Sturm Graz

Copenaghen

Inverness CT

Trabzonspor

Mlada Boleslav

Rijeka

Goteborg

Legia Varsavia (può ancora qualificarsi per la Champions in caso di vittoria del campionato)

Cherno More Varna

Dinamo Minsk

Astra Giurgiu

Hapoel Be'er Sheva

Thun

SQUADRE AL PRIMO TURNO

Botosani

Debreceni

Beitar Jerusalem

Apollon Limassol

Omonia Nicosia

Ferencvaros, MTK Budapest

VPS

KR, FH, Vikingur Reykjavik

Vaduz

Celje, Koper, Domzale

Glentoran, Linfield, Glenavon

Brondby

Rijeka

Skonto Riga, Jelgava, Liepaja

Zilina, Spartak Trnava, Slovan Bratislava

Mladost Podgorica, Buducnost

Bala Town, Airbus UK Broughton, Newtown

Torpedo Beiaz Zhodino, Shakthyor Soligorsk

Sheriff Tiraspol, Tiraspol, Dacia Chisinau

Ulisses, Shirak

Aberdeen, Inverness

Inter Baku, Gabala, Neftchi Baku

Kukesi, Partizan Tirana

Kruoja Pakruojis, Atlantas, Trakai

Sillamae Kalev, Flora Tallinn

IFK Goteborg, AIK, Elfsborg

Dinamo Batumi, Dinamo Tbilisi

Vikingur Gota, HB, NSI Runavik

Rabotnicki, Shkendija, Renova

Kairat, Aktobe, Ordabasy

St Patrick's Athletic, Cork City, Shamrock Rovers

La Fiorita

Sant Julia, Lusitanos

Rosenborg, Odd, Stromgodset

Differdange 03, F91 Dudelange

Stella Rossa, Cukaricki, Vojvodina

SJK, Lahti

Valletta, Birkirkara, Balzan

Premio Fair Play: UCD, Go Ahead Eagles, West Ham