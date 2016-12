Euro2016, i 26 pre-convocati dell'Inghilterra

Roy Hodgson , in conferenza stampa, ha svelato i 26 pre-convocati dell' Inghilterra in vista degli Europei . Ci sono tanti giovani, compreso il baby-prodigio del Manchester United Marcus Rashford . "Andiamo all'Europeo per vincere. Abbiamo tanti ragazzi dal futuro luminoso, faremo bene". Nella lista anche Wilshere, Rooney e Henderson. Solo sette i difensori: "Volevo avere più opzioni davanti", ha spiegato il ct inglese.

HODGSON: "TANTI GIOVANI, UN FUTURO LUMINOSO"L'Inghilterra è inserita nel Gruppo B con Russia, Slovacchia e Galles. Prima dell'Europeo la nazionale dei Tre Leoni giocherà tre amichevoli: contro Turchia (22/5), Australia (27/5) e Portogallo (02/06). Dopo l'amichevole con l'Australia Hodgson effettuerà il taglio di tre giocatori, riducendo la rosa a 23. Il ct inglese ha spiegato: "Con i tanti giovani che abbiamo in squadra, mi piace pensare che avremo un futuro brillante e che durerà a lungo. Andiamo agli Europei con il desiderio di vincere il torneo".



"Non voglio che i giocatori siano impauriti, o che sentano il peso di questa convocazione. Daremo il massimo. Sì, ci sono giovani come Rashford, ma Marcus ha fatto una stagione straordinaria. Ha grandi chance di fare parte della rosa finale, nonostante abbia grande concorrenza". Hodgson ha selezionato solo 7 difensori per avere più opzioni in avanti. Da centrocampo in su Hodgson ha richiamato Wilshere, dopo una stagione ai box per infortunio, ha recuperato Henderson e ha chiamato Delph e Townsend. Davanti selezione obbligatoria per Roonery e Vardy, oltre al redivivo Sturridge e a Harry Kane. "Credo in questa squadra, credo nel fatto che faremo bene. Nelle prossime tre amichevoli può succedere di tutto, ma questa selezione è stata fatta dopo un'accurata analisi.