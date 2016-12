Euro 2016: tris Inghilterra, per San Marino primo punto storico

10:49 - Un rigore di Rooney e una doppietta di Welbeck regalano il quarto successo di fila all'Inghilterra che a Wembley batte 3-1 la Slovenia in rimonta e resta a punteggio pieno in testa al Girone E. Ko la Russia, battuta 1-0 dall'Austria a Vienna: la squadra di Capello ha solo 5 punti dopo quattro gare nel Girone G. Impresa di San Marino che ferma l'Estonia sullo 0-0, l'Ucraina batte 3-0 il Lussemburgo. Colpo del Liechtenstein che vince 1-0 in Moldavia.

Continua a volare l’Inghilterra ma è la Slovenia a colpire per prima al 58’ quando, su una punizione dalla sinistra di Kirm, Henderson svetta di testa e incredibilmente trafigge il proprio portiere Hart. La gioia della squadra allenata da Katanec dura poco più di un minuto. Palla al centro, Rooney entra in area e viene agganciato da Cesar: l’arbitro Benquerenca concede il rigore e Rooney lo trasforma trafiggendo Handanovic e festeggiando nel migliore dei modi la sua centesima presenza con la maglia dell’Inghilterra. Scampato il pericolo, la squadra di Hodgson prende coraggio e al 66’ passa in vantaggio: Handanovic respinge un tiro-cross di Lallana, la palla arriva sul sinistro di Welbeck che, con una conclusione sporca, inganna il portiere dell’Inter coperto da un compagno. Welbeck è scatenato e al 72’ firma la doppietta personale con un diagonale di destro dopo uno scambio in velocità con Sterling: per lui è la rete numero 13 in 31 presenze con la Nazionale, la quinta nelle qualificazioni a Euro 2016. La partita in pratica finisce qui: l’Inghilterra conquista il quarto successo consecutivo nel Girone E e resta saldamente in testa a punteggio pieno. Nell’altra sfida del gruppo, San Marino riesce nell’impresa di bloccare sullo 0-0 l’Estonia a Serravalle. Passo falso della Russia che perde 1-0 allo stadio Ernst Happel di Vienna contro l’Austria. La formazione di Capello spreca troppo e viene punita al 73’ da Okotie che, in fuorigioco, raccoglie un assist dalla destra di Klein e batte Akinfeev da due passi. Un minuto prima giallo per un tiro di Okotie fermato sulla linea (o forse leggermente oltre) da Akinfeev. Per la Russia, ferma a quota 5 punti, si tratta della prima sconfitta nel Girone G. Vola l’Austria che comanda con 10 punti. Colpaccio del Liechtenstein che vince 1-0 in Moldavia: a decidere il match di Chisinau è una prodezza su punizione di capitan Burgmeier. Tutto facile per l’Ucraina (Girone C) che vince 3-0 in Lussemburgo: il mattatore è Yarmolenko, che diventa il primo giocatore ucraino a segnare una tripletta tra fasi finali e partite di qualificazione a un Europeo.