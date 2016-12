Euro 2016: Rizzoli fra i magnifici 18 arbitri

E' Nicola Rizzoli l'arbitro italiano scelto per Euro 2016 dall'Uefa che ha oggi ufficializzato le squadre dei fischietti per il torneo continentale che si svolgerà la prossima estate in Francia dal 10 giugno al 10 luglio. Tra i 18 arbitri selezionati, per l'Italia c'è il fischietto bolognese che sarà coadiuvato da Di Liberatore, Tonolini, Cariolato, Banti e Damato.