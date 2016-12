Euro 2016, qualificazioni: Russia in festa, Svezia ai playoff

Serviva una vittoria alla Russia e la vittoria (2-0) è puntualmente arrivata contro un Montenegro ormai eliminato ma capace comunque di tenere il campo con dignità. Alla Otkrytie Arena di Mosca la squadra di Slutski passa in vantaggio al 33': Denisov pesca Kuzmin che, da posizione defilata, batte Mijatovic in spaccata. Quattro minuti più tardi Rodic travolge Kombarov in area e l'arbitro, il norvegese Moen, indica il dischetto del rigore: dagli undici metri Kokorin non sbaglia e firma il 2-0. Poi è solo festa.



Con lo stesso risultato la Svezia si sbarazza della Moldova e chiude al terzo posto: ora dovrà passare dalla forche caudine degli spareggi. A Solna gli svedesi schiodano lo 0-0 al 23': lungo lancio di Lustig per Ibrahimovic che mette a sedere Cebanu con una finta e appoggia in rete a porta vuota festeggiando l'ottavo gol in otto partite di qualificazione e il 59esimo con la maglia della Nazionale. Il raddoppio al 48': Cebanu esce di testa al limite dell'area e anticipa Ibrahimovic, la palla arriva tra i piedi di Guidetti che invece di calciare appoggia per Zengin che segna con un morbido pallonetto.



Tutto facile per l'Austria che all'Ernst Happel Stadion di Vienna piega 3-0 il Liechtenstein e conclude la sua avventura con lo straordinario score di 9 vittorie e un pareggio. Arnautovic apre le danze al 12' con un gol fortunoso, nella ripresa una doppietta di Janko, a segno al 54' e al 57', chiude i conti. Grande emozione per Mario Frick che, sostituito al 90', esce tra le lacrime e gli applausi dell'intero stadio: a 41 anni è stata la sua ultima partita con la maglia del Liechtenstein.



INGHILTERRA IMPECCABILE

Nel Gruppo E si conferma macchina perfetta l'Inghilterra, che batte 3-0 la Lituania in trasferta e conquista così la decima vittoria in altrettante gare. Vince anche la Svizzera (1-0 in Estonia) che chiude così al secondo posto e strappa il pass per gli Europei. Terza la Slovenia, che passa a San Marino (2-0)



Tutto come da copione a Vilnius, con l'Inghilterra di Roy Hodgson che supera agevolmente la Lituania: al Vetra Stadium apre le marcature Ross Barkley, che al 29' mette in mostra la specialità della casa. Il gioiellino dell'Everton riceve al limite dell'area, rientra verso il centro e di potenza incrocia sul primo palo. Non può nulla l'estremo difensore lituano, Arlauskis, sfortunato in occasione del raddoppio della Nazionale dei Tre Leoni. Al 35' il sinistro di Kane s'infrange sul palo ma termina in rete dopo essere rimbalzato sulla schiena del portiere del Watford. A inizio ripresa dentro Ings per Kane, e l'attaccante del Liverpool al 62' confeziona l'assist del 3-0 firmato Oxlade Chamberlain. L'attaccante dell'Arsenal entra in area e con un destro secco piega le mani ad Arlauskis. 30 punti in classifica per l'Inghilterra, miglior ruolino di marcia di tutte le qualificazioni ad Euro 2016.



Spostiamoci a Le Coq Arena di Tallinn, dove la Svizzera di Petkovic al 94' trova i tre punti grazie ad un'autorete Ad ispirare l'1-0 è Embolo: l'attaccante del Basilea (entrato al 46' per Shaqiri) semina il panico in area saltando due uomini e mettendo in mezzo per Derdiyok, e Klavan nel tentativo di intercettare insacca il pallone nella propria porta. Secondo successo per gli elvetici, che volano in Francia con 21 punti in classifica. Bastava un punto alla Slovenia di Katanec per blindare la terza piazza, ma Ilicic e compagni prendono il massimo contro San Marino: all'Olimpico di Serravalle gli ospiti aprono le marcature al 54' con il colpo di testa di Cesar, capitano e difensore del Chievo, e al 75' arriva il definitivo 2-0 firmato Pecnik.