Euro 2016, qualificazioni: Ronaldo trascina il Portogallo, vola la Polonia

Cristiano Ronaldo batte 3-2 l'Armenia. O meglio, a vincere è il Portogallo ma è la tripletta di uno stratosferico CR7 a decidere il match, sesta giornata delle qualificazioni ad Euro 2016: i lusitani restano in vetta al girone I. Stessa sorte per la Polonia , che mantiene la vetta del gruppo D battendo 4-0 la Georgia col tris di Lewandowski : biancorossi a +3 sulla Scozia, fermata 1-1 in Irlanda. Sogna infine l'Ungheria, che vince 1-0 in Finlandia.

Ad Erevan va in scena l'ultimo show stagionale di Cristiano Ronaldo: il Portogallo fa fatica, va sotto al 14' colpito da un missile di Marcos Pizzelli su calcio piazzato, ma a risollevarlo arriva CR7. Il fenomeno del Real Madrid prima (29') firma il pari realizzando il rigore conquistato da Moutinho, poi (55') sigla il vantaggio con un pallonetto sfruttando un'indecisione di Berezovskiy, infine (58') completa il personale hat-trick con un bolide da fuori sotto l'incrocio. Partita che in realtà resta aperta visto che Tiago si fa cacciare (62') e Mkoyan (72') accorcia le distanze: i lusitani però stringono i denti e portano a casa tre punti.



Nella sfida tra grandi bomber risponde presente Robert Lewandowski, che con una tripletta alla Georgia balza in vetta alla classifica dei marcatori delle qualificazioni con 7 reti in 6 gare. E pensare che l'attaccante della Polonia gioca un primo tempo da dimenticare, sbagliando due gol praticamente fatti. Protagonista assoluto il portiere della Georgia che però al 62' si deve inchinare di fronte al magistrale mancino a giro di Milik che sblocca il punteggio. Gli ospiti vanno vicini al clamoroso pari, ma nel finale poi si scatena il bomber del Bayern Monaco che tra l'89' e il 94' va tre volte in rete e sugli spalti è festa grande.



La Polonia mantiene la vetta del gruppo, allungando sulla Scozia che in Irlanda deve accontentarsi dell'1-1: apre le marcature un tocco sottomisura di Walters al 33' in dubbia posizione di offside, pareggia i conti il tiro da fuori di Maloney deviato in maniera determinante dalla schiena di O'Shea. Nel gruppo F sogna in grande l'Ungheria che vince 1-0 in Finlandia e mette in cassaforte il terzo posto: decide lo splendido gol da fuori area di Stieber che all'82' gela il pubblico di casa e spinge i magiari a +7 sugli scandinavi.