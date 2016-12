Euro 2016, qualificazioni: Reus-Muller, la Germania non sbaglia

21:55 - La Germania non sbaglia, batte 2-0 la Georgia a Tbilisi (reti di Reus e Muller) e sale a quota 10 punti nel Girone D di qualificazione a Euro 2016. Tiene il passo la Scozia che travolge 6-1 Gibilterra che però si consola con il suo primo, storico gol nelle qualificazioni (la firma è di Lee Casciaro). Sorride l’Albania di De Biasi che stende 2-1 in rimonta l’Armenia. Bene anche Romania (1-0 sulle Far Oer) e Irlanda del Nord (2-1 sulla Finlandia).

Un terribile uno-due firmato da Reus e Muller tra il 39’ e il 44’ regala tre punti preziosi alla Germania campione del mondo che batte 2-0 la Georgia a Tbilisi e tiene più che mai vive le speranze di chiudere al comando il Girone D. A sbloccare il risultato è un destro ravvicinato di Reus, il raddoppio arriva con un diagonale di Muller servito in profondità da Ozil. Nella ripresa i tedeschi legittimano il successo colpendo una clamorosa traversa con lo scatenato Reus. A quota 10 punti, insieme alla Nazionale di Loew, c’è la Scozia che a Hampden Park rifila un tennistico 6-1 a Gibilterra: le reti dei padroni di casa sono di Fletcher (tripletta), Maloney (doppietta su rigore) e Naismith. Ma il gol più significativo è quello degli ospiti, firmato al 20’ da Lee Casciaro, 33 enne attaccante del Lincoln Red Imps, formazione che milita nella prima serie gibilterrina: l’attaccante, che nella vita di tutti i giorni fa il poliziotto, entra nella storia e diventa il primo giocatore di Gibilterra a segnare un gol nelle qualificazioni.



Soffre ma vince l’Albania (Girone I) che a Elbasan batte 2-1 l’Armenia in rimonta. Subito sotto al 4’ (gol di Movsisyan), la Nazionale di Gianni De Biasi ribalta tutto nell’ultimo quarto d’ora sfruttando la superiorità numerica per l’espulsione di Hambardzumyan al 70’. La rimonta è firmata da due colpi di testa: Mavra fa 1-1 al 77’, Gashi sigla il gol vittoria all’81’. Grazie a questo successo l’Albania aggancia a quota 7 punti la Danimarca. Nel Girone F la Romania batte 1-0 le Isole Far Oer a Ploiesti (rete di Keseru al 21’) e conserva il primo posto salendo a 13 punti, uno in più dell’Irlanda del Nord che non molla e a Belfast batte 2-1 la Finlandia: decisiva una doppietta dell’ex attaccante del Palermo Kyle Lafferty che attualmente milita nella squadra turca del Rizespor (Turchia). Ai finlandesi, ormai a un passo dall’eliminazione, non basta il gol di Sadik al 91’.