Euro 2016, qualificazioni: poker Spagna, harakiri Slovacchia

Missione compiuta per la Spagna (Girone C) che a Logrono batte 4-0 il Lussemburgo (doppiette di Santi Cazorla e Paco Alcacer) e stacca matematicamente il biglietto per la fase finale di Euro 2016: la festa delle Furie Rosse è rovinata dagli infortuni di Morata e David Silva. Clamoroso passo falso della Slovacchia che perde 1-0 in casa contro la Bielorussia e viene raggiunta al secondo posto dall'Ucraina che si impone 2-0 in Macedonia.