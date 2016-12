Euro 2016, qualificazioni: Olanda a picco, la Turchia gode

Il calvario dell' Olanda non conosce fine. La Nazionale di Danny Blind , da pochi mesi alla guida degli Oranje al posto di Guus Hiddink , perde anche in Turchia e scivola al quarto posto nel Girone A, scavalcata proprio dagli uomini di Fatih Terim. Nell'inferno della Turk Telecom Arena di Istanbul finisce 3-0, decidono le reti di Oguzhan Ozyakup, Arda Turan e Burak Yilmaz. A due giornate dalla fine, l'Olanda è ad un passo dall'eliminazione.

La gara dell'Olanda è ancor più sconcertante di quella persa tre giorni fa contro l'Islanda. Sneijder e Van Persie non riescono a prendere per mano i compagni, che vanno sotto già al 7': posizionamento scriteriato della difesa, Turan trova il filtrante per Ozyakup che scavalca Cillessen con un pallonetto. Il portiere olandese la combina grossa al 26', quando lo stesso Turan lo sorprende con un destro piuttosto debole che passa sotto le braccia dell'estremo difensore. La serata perfetta della Turchia si completa all'86', quando Burak Yilmaz scaraventa in rete il 3-0 che vale il terzo posto nel Girone A.

Un Girone A che fa invece registrare le qualificazioni dirette di Repubblica Ceca e Islanda. La Nazionale di Pavel Vrba vince 2-1 in Lettonia e strappa il pass per Euro 2016: Limbersky e Darida lanciano i cechi, i padroni di casa ci provano fino alla fine ma trovano solo l'inutile gol di Zjuzins. L'Islanda invece si accontenta di uno 0-0 interno col Kazakistan: basta e avanza per salire a 19 punti e conquistare, a braccetto con la Repubblica Ceca, uno storico biglietto per la Francia. E' la prima qualificazione ad un Europeo per il Paese.

Più equilibrio nel Girone B, dove il Galles non chiude i giochi qualificazione. Al Cardiff City Stadium Bale e compagni non vanno oltre lo 0-0 interno con Israele, che rimane al terzo posto ma ora sente sul collo il fiato della Bosnia. Trascinata da Dzeko e Lulic (un gol per il bomber della Roma, una rete ed un assist per il laziale), la Nazionale balcanica batte 3-0 Andorra e sale a 11 punti: nel prossimo turno sarà decisiva Bosnia-Galles. Successo importante per il Belgio, che vince 1-0 a Cipro grazie alla rete di Eden Hazard su assist di Mertens: splendida la discesa sulla sinistra del giocatore del Napoli, perfetti il rimorchio e la conclusione mancina del fenomeno del Chelsea. Il Belgio 'vede' la Francia: 17 i punti della squadra di Wilmots, che nella gara di ottobre ad Andorra può festeggiare la qualificazione.