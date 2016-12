Euro 2016, qualificazioni: Olanda a fatica, Belgio a valanga

23:00 - Dopo la sconfitta in Repubblica Ceca, l'Olanda trova i primi tre punti nel Girone A grazie ad un 3-1 in rimonta e non certo convincente contro il Kazakistan. Nello stesso gruppo colpaccio della Repubblica Ceca, che vince 2-1 in casa della Turchia. Nel Girone B, invece, il Belgio all'esordio fa un sol boccone di Andorra: 6-0 il risultato in favore della zazionale di Wilmots cib doppietta di Mertens. Pari senza reti tra Galles e Bosnia-Erzegovina.

All'Amsterdam Arena l'Olanda, schierata con gli 'italiani' De Vrij e De Jong titolari, va sotto al 17' per via della rete kazaka di Abdulin e riesce solo nella ripresa in una difficoltosa rimonta: al 61' Afellay crossa per Huntelaar che di testa fa 1-1, poi è lo stesso ex Barcellona a trovare il 2-1 all'82' con un pregevole destro da fuori area; all'89' Van Persie si guadagna e trasforma il rigore della sicurezza. Se l'Olanda trova i primi tre punti del girone, Repubblica Ceca e Islanda non sembrano avere alcuna intenzione di mollare le prime due posizioni: i cechi fanno il colpo in casa della Turchia, avanti all'8' con la rete di Bulut ma rimontata e sconfitta coi centri di Sivok (15') e Dockal (58'); gli islandesi, invece, passano con un secco 3-0 in Lettonia grazie alle reti di Sigurdsson (66'), Gunnarsson (76') e Gislason (90'). Dopo due giornate la classifica del Girone A vede Islanda e Repubblica Ceca a 6 punti, Olanda a inseguire a 3, poi Kazakistan e Lettonia a 1 e Turchia desolatamente ultima a quota 0.

Il Belgio irrompe con un ingresso piuttosto teatrale nel Girone B: al Re Baldovino di Bruxelles gli uomini di Wilmots si sbarazzano con un travolgente 6-0 della malcapitata Andorra. Apre De Bruyne al 30' su rigore e al 34', Chadli e Origi arrotondano prima che nella ripresa si scateni il napoletano Mertens con una doppietta. In vetta al gruppo c'è il Galles, che a Cardiff blocca sullo 0-0 la Bosnia di Miralem Pjanic, in campo per 90' assieme al laziale Lulic. Primi tre punti anche per Israele, che passa 2-1 sul campo di Cipro. La classifica del Girone B vede il Galles a 4 punti, Belgio e Israele (con una gara in meno) a 3 assieme a Cipro, Bosnia a quota 1 e Andorra fanalino di coda a 0.