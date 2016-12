Euro 2016, qualificazioni: Morata-gol, la Spagna ride

23:32 - E' il momento di Alvaro Morata. Il bomber della Juventus debutta dal primo minuto in gare ufficiali con la Spagna ed è subito decisivo: a Siviglia, nella quinta giornata delle qualificazioni ad Euro 2016, la 'Roja' batte 1-0 un'ottima Ucraina e sale a 12 punti nel Gruppo C. In vetta al girone, però, resta sempre la Slovacchia, che regola 3-0 il Lussemburgo e arriva a quota 15 punti in classifica. La Bielorussia, infine, vince 2-1 in Macedonia.

'Roja tiMorata', il titolo che campeggia su diversi portali spagnoli: un'espressione che evidenzia la rete decisiva del giovane talento della Juventus, ma soprattutto la prestazione opaca degli uomini di Del Bosque. Al Sanchez Pizjuan il ct iberico schiera il consueto 4-3-3 con Morata al centro dell'attacco, affiancato da Silva ed Isco.

Una Spagna giovane che però evidenzia diversi problemi di personalità: la rete decisiva arriva al 28', ed è proprio l'ex Real Madrid a siglarla con un'azione prepotente su assist di Koke.

Poi tanto possesso palla per i padroni di casa ma pochissime occasioni: l'Ucraina esce dal guscio troppo tardi per far male agli avversari, ma con più coraggio avrebbe potuto certamente pareggiare il conto.

Gli iberici, in ogni caso, trovano il terzo successo consecutivo e salgono a 12 punti, tre in meno di una Slovacchia che fa un sol boccone del Lussemburgo (reti di Nemec, Weiss e Pekarik; Hamsik in campo per novanta minuti) e resta a punteggio pieno. Primo successo nel girone, invece, per la Bielorussia: Hleb e compagni vincono 2-1 in Macedonia grazie a Kalachev e Kornilenko, che ribaltano la rete iniziale di Trajkovski. Sono 4 i punti della Bielorussia, che resta però lontanissima dal terzo posto dell'Ucraina, ferma a 9.