Euro 2016, qualificazioni: la Croazia fa paura, cinquina alla Norvegia

23:48 - Da Zagabria arriva un segnale forte e chiaro per l'Italia. Nella quinta giornata delle qualificazioni a Euro2016 la Croazia supera la Norvegia con un sonoro 5-1 e resta così in vetta al gruppo H: gara senza storia, aperta dell'interista Brozovic nel primo tempo, poi nella ripresa Perisic, Olicic, Schildenfeld e Pranjic chiudono i conti, inutile il momentaneo 1-3 di Tettey. Nell'altra gara del girone l'Azerbaigian batte 2-0 Malta, nuovo fanalino.

Inizia al piccolo trotto la Croazia che tiene comunque da subito in mano le redini del gioco. E alla mezz'ora arriva anche il gol del vantaggio: Olic scarica al limite dell'area per l'accorrente Brozovic che scaglia un perfetto destro a giro a fil di palo, imprendibile per Nyland. Al 54' il raddoppio biancorosso è simile, con la sponda di Rakitic e il mancino liftato di Perisic che - a differenza di quanto fatto dall'interista - infila la sfera sul palo più lontano. Dodici minuti dopo la rete che chiude la partita: cross da sinistra, spizzata di Mandzukic e Olic veste i panni del goleador toccando quel tanto che basta per beffare un non impeccabile Nyland. La gara potrebbe riaprirsi inaspettatamente al 69', quando Corluka commette un ingenuo fallo in area e regala un penalty alla Norvegia, ma Elyounoussi colpisce in pieno il palo e l'opportunità sfuma. Corluka però vuol proprio rimettere in corsa gli scandinavi, così al 74' si prende il secondo giallo per una netta trattenuta: Croazia in dieci e ospiti che accorciano all'81' con un bolide da fuori di Tettey. L'illusione della rimonta però dura poco perché tra l'87' e il 94' i padroni di casa segnano ancora due volte, prima con un colpo di testa di Schildenfeld e poi con una conclusione ravvicinata di Pranjic.

Nell'altra gara del girone l'Azerbaigian trova la prima vittoria in una gara ufficiale dopo quasi un anno e mezzo: Huseynov e Nazarov stendono Malta.