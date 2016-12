16 novembre 2014 Euro 2016, qualificazioni: l'Olanda risorge, il Belgio non sfonda Hiddink salva la panchina con un comodo 6-0 alla Lettonia, Hazard e compagni non vanno oltre lo 0-0 col Galles: brutto infortunio per Mertens Tweet google 0 Invia ad un amico

22:46 - L'Olanda risorge. All'Amsterdam Arena gli Oranje sconfiggono con un rotondo 6-0 la Lettonia e trovano la seconda vittoria in quattro partite nel Girone A: le reti di Van Persie, Robben (doppietta), Huntelaar (due gol anche per lui) e Bruma salvano la panchina di Hiddink. Nel Girone B invece il Belgio non va oltre lo 0-0 interno contro il Galles: brutto infortunio per Dries Mertens, che esce in barella col collo bloccato dopo uno scontro di gioco.

Tutto facile per l'Olanda, che demolisce con un rotondo 6-0 la malcapitata Lettonia e si rimette in carreggiata dopo i soli 3 punti nelle prime 3 gare di qualificazione. All'Amsterdam Arena gli Oranje sono già avanti al 6' con il colpo di testa di Van Persie su splendido cross di Robben; poi è lo stesso fenomeno del Bayern Monaco a trovare la rete con un bolide all'incrocio, prima che Huntelaar e Bruma portino la squadra di Hiddink sul 4-0. Nei dieci minuti finali c'è spazio per le doppiette di Robben e Huntelaar, che proiettano l'Olanda a 6 punti e salvano la traballante panchina di Guus Hiddink.



Sempre nel Gruppo A, la Repubblica Ceca vince 2-1 la sfida al vertice con l'Islanda e vola in testa al girone da sola a 12 punti. Decide la partita un'autorete di Halldorsson dopo il gol di Sigurdsson e il pareggio di Kaderabek. Tutto facile per la Turchia, che in casa batte il Kazakistan 3-1 (doppietta di Yilmaz e gol di Aziz) e sale a quattro punti in classifica.



GRUPPO B

Al Re Baldovino di Bruxelles il Belgio delude e non va oltre lo 0-0 contro il Galles di Gareth Bale. 'Diavoli rossi' dalle polveri bagnate, la squadra di Wilmots attacca senza grande costrutto e rischia anche l'imbarcata con i veloci contropiedi dei britannici. Il Belgio sale a 5 punti in 3 gare (ancora da recuperare la trasferta di Israele), ma in vetta al girone c'è sempre il Galles con 8. A catturare l'attenzione dei tifosi italiani è però il bruttissimo infortunio occorso al talento del Napoli Mertens: entrato al 73' al posto di Origi, l'esterno all'87' viene colpito alla tempia dalla testata di un avversario e sviene per qualche minuto, per poi uscire in barella col collo immobilizzato tra gli applausi d'incoraggiamento del pubblico.



Sempre nel Girone B, colpo di Israele, che batte 3-0 la Bosnia Erzegovina e vola in testa al girone a quota 9 punti (con una partita in meno come il Belgio). A segno Vermouth, Damar e Zehavi.