Euro 2016, qualificazioni: l'Inghilterra stacca il pass, Spagna ok

L' Inghilterra è la prima nazionale a staccare il pass per Francia 2016. I ragazzi di Hodgson vincono 6-0 a San Marino e si qualificano per gli Europei con tre giornate d'anticipo: segna pure Rooney che raggiunge così il record di reti di Bobby Charlton a quota 49. Sorride pure la Spagna che vince 2-0 lo scontro diretto con la Slovacchia, mentre la Russia dimentica il caso-Capello e si rilancia battendo 1-0 la Svezia: infortunio per Ibrahimovic.

Il percorso netto dell'Inghilterra nel gruppo E continua: settima vittoria su sette match per la nazionale dei tre Leoni che è la prima così a staccare il pass per Euro 2016. In San Marino è un abbaglio del direttore di gara ad aprire la strada ai britannici: mano inesistente in area e rigore realizzato di Rooney che acciuffa così Bobby Charlton in cima alla classifica dei marcatori di tutti i tempi con la maglia dell'Inghilterra (49). L'autorete di Brolli alla mezz'ora, poi la doppietta di Walcott e i sigilli di Barkley e Kane nella ripresa chiudono il conto.

Alle spalle degli uomini di Hodgson c'è la Svizzera che batte la Slovenia 3-2 grazie ad una clamorosa rimonta negli ultimi 10 minuti: la doppietta di Novakovic (con assist pure di Ilicic) illude gli ospiti, ma nel finale Drmic (80'), Stocker (84') e ancora Drmic (94') regalano agli elvetici i tre punti. Al terzo posto sale l'Estonia che batte 1-0 la Lituania grazie Vassiljev e adesso sogna sorpassando proprio la Slovenia.

Vola pure la Spagna che nello scontro diretto del gruppo C batte 2-0 la Slovacchia e acciuffa la vetta del raggruppamento: segnano Jordi Alba e Iniesta su rigore, così le Furie Rosse ribaltano anche la differenza reti con la nazionale di Hamsik, sostituito dopo un'ora di gioco. Missione compiuta anche per l'Ucraina che batte 3-1 la Bielorussia e mette quantomeno in cassaforte il terzo posto, ma a solo tre punti dal tandem di testa: reti di Kravets, Yarmolenko e Konoplyanka. Nella sfida tra le ultime del girone il Lussemburgo batte 1-0 la Macedonia grazie al sigillo di Thill al 92'.

Nel gruppo G, infine, si rilancia la Russia che dimentica il caso-Capello battendo 1-0 la Svezia, al termine di una partita di grande sofferenza: decide la rete di Dzyuba nel primo tempo, poi nell'intervallo resta fuori Ibrahimovic a causa di un problema fisico e nel finale si deve superare Akinfeev per salvare il risultato. Si fermano dunque gli scandinavi e l'Austria in vetta può balzare a +7 grazie alla vittoria di misura sul fanalino Moldavia: 1-0 con rete di Junuzovic. Si rilancia e crede ancora nella qualificazione il Montenegro che grazie ad un super Jovetic - gol e assist per Beqiraj - batte 2-0 il Liechtenstein e balza a -4 dal secondo posto.