Euro 2016, qualificazioni: l'Inghilterra passeggia, Ibra trascina la Svezia

23:33 - L'Inghilterra travolge 4-0 la Lituania conquistando la quinta vittoria su cinque nel Girone E di qualificazione ad Euro 2016. Le reti portano la firma di Rooney, Welbeck, Sterling e Kane, in gol all'esordio dopo solo un minuto dal suo ingresso in campo. Nel Gruppo G la Svezia batte 2-0 la Moldavia con doppietta di Ibrahimovic (il secondo su rigore) e resta seconda con 9 punti, a meno 4 dall'Austria che si impone 5-0 sul Liechtenstein.

Tutto fin troppo semplice a Wembley per l'Inghilterra, in vantaggio sulla Lituania dopo appena 6 minuti con un tap-in vincente di Rooney. Al 45' arriva il raddoppio firmato da Welbeck che sfrutta una deviazione sfortunata di un difensore avversario per spiazzare il portiere. Al 58' Sterling appoggia in rete il cross di Rooney ma la festa è totale quando al 73' (un minuto dopo il suo ingresso in campo) Harry Kane mette dentro il 4-0 nel giorno del suo esordio.

Al secondo posto nel Girone E troviamo la Svizzera e la Slovenia con 9 punti. Gli elvetici sconfiggono 3-0 l'Estonia con gol di Schar, Xhaka e Seferovic. Preoccupano le condizioni di Lichtsteiner, uscito nella ripresa per un problema muscolare.

La Slovenia passeggia 6-0 su San Marino con le reti del centrocampista della Fiorentina, Ilicic, Kampl, Struna, Novakovic, Lazarevic (Sassuolo) e Ilic. A Chisinau, la Svezia fatica a trovare la via del gol nel primo tempo. A inizio ripresa ci pensa il portiere della Moldavia, Cebanu, centra in pieno la faccia di Ibrahimovic col pallone che si infila in fondo al sacco. A chiudere i conti è sempre l'attaccante del Psg, bravo a trasformare il rigore del 2-0. In testa al Girone G c'è però la super Austria che si sbarazza 5-0 in trasferta del Liechtenstein grazie alle marcature di Harnik, Janko, Alaba (che nel primo tempo sbaglia anche un rigore), Junuzovic e l'ex interista Arnautovic.