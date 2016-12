Euro 2016, qualificazioni: l'Austria è super, guai per Ibra

23:51 - Una grande Austria vince 4-1 in Svezia, stacca il pass per Euro 2016 e relega Ibrahimovic e compagni al terzo posto del girone G, superati dalla Russia e incalzati dal Montenegro. Chi può guardare con leggerezza alle ultime due gare di qualificazione è la Spagna, vincente 1-0 in Macedonia e ormai ad un passo dalla certezza matematica. Nessun problema per l'Inghilterra, già qualificata, all'ottava vittoria in altrettante gare: 2-0 alla Svizzera.

E' il girone G a regalare le maggiori emozioni: a Solna Alaba sblocca il match su rigore (cucchiaio) al 9'. L'incontro sarà a senso unico, nonostante Ibra: al 38' Harnik firma il raddoppio di testa, quindi al 77' arriva il tris firmato da Janko. All'88' ecco addirittura il poker (di nuovo Harnik), quindi il campione del Psg chiude il match siglando il definitivo 1-4. L'Austria fa festa qualificandosi ad Euro 2016 con due turni d'anticipo: la Svezia scivola al terzo posto superata dalla Russia post-Capello. A proposito, arriva un roboante 0-7 in Liechtenstein (quattro reti di Dzyuba), utile a blindare la seconda piazza. E attenzione ora al Montenegro, distante solo un punto da Ibra e compagni e vincente in Moldavia (Savic e autorete di Racu).

Tutto più definito nel girone E, dove l'Inghilterra si presenta al match con la Svizzera con il ticket qualificazione già in tasca: a Wembley finisce 2-0 grazie ai gol nella ripresa di Kane e Rooney. Ottava vittoria in altrettanti incontri per Roy Hodgson, ma soprattutto la serata consegna alla storia il bomber del Manchester United: cinquantesimo centro in carriera con la maglia dei Tre Leoni e sorpasso ad un certo Bobby Charlton riuscito. E' lui ora il miglior marcatore della storia della Nazionale inglese. Nel frattempo la Slovenia supera l'Estonia 1-0 (Beric su assist di Birsa), la scavalca in classifica e ritorna in corsa per il secondo posto, quantomeno sulla carta.

Infine la copertina del girone C va alla Spagna: la conclusione è di Mata, ma la sfortunata deviazione di Pacovski a condannare in avvio la Macedonia alla sconfitta per 1-0. Le Furie Rosse salgono a quota 21 e con ogni probabilità la qualificazione matematica sarà centrata il prossimo 9 ottobre contro il Lussemburgo. Occasione persa per la Slovacchia di Hamsik, incapace di andare oltre lo 0-0 casalingo con l'Ucraina: l'ottenimento del pass per la Francia è rimandato, mentre Konoplyanka e compagni vedono sempre più vicini gli spareggi.