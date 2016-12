Euro 2016, qualificazioni: Italia, primo esame con Malta

E' il momento della verità. Settembre caldo per l'Italia di Conte, che affronta due gare decisive per la qualificazione ad Euro 2016. Sul cammino degli azzurri verso la Francia c'è Malta, per un match di sicuro abbordabile: agli azzurri servono i tre punti per mantenere invariate le distanze o addirittura guadagnare terreno sulla Norvegia, impegnata nell'ostica trasferta in Bulgaria. E attenzione ad Azerbaigian-Croazia, in campo alle 18.