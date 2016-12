Euro 2016, qualificazioni: Italia, in Azerbaigian per conquistare la Francia

E' il momento di strappare il biglietto per la Francia. Allo stadio Olimpico di Baku (calcio d'inizio sabato 10 ottobre alle 18 ora italiana), per il penultimo match del Girone H l'Italia di Conte va alla caccia della qualificazione diretta ad Euro 2016: servono i tre punti per assicurarsi uno dei primi due posti in classifica e volare verso la Francia, dove si spera in una Nazionale protagonista dopo le tante delusioni degli ultimi anni.

L'Azerbaigian di Robert Prosinecki, arrivato in sostituzione di Berti Vogts, staziona a 6 punti in penultima posizione nel gruppo ed è da tempo fuori dai giochi qualificazione. I tre punti garantirebbero all'Italia l'accesso agli Europei e, a prescindere dal risultato della Norvegia contro Malta (presumibile una vittoria), consentirebbero alla squadra di Conte un grande vantaggio in ottica primo posto: basterebbe infatti un pari contro gli scandinavi, nell'ultima sfida di Roma, per chiudere in vetta il Girone H. Non sarà facile a Baku, perché dall'addio di Vogts e con l'arrivo in panchina dell'ex stella di Real Madrid e Barcellona, l'Azerbaigian non ha mai perso fermando sia la Norvegia che la Croazia.