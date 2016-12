Euro 2016, qualificazioni; Italia, con la Croazia vietato sbagliare

Lo stadio Poljud di Spalato ospita Croazia-Italia, sfida valida per il Girone H di qualificazione a Euro 2016: calcio d'inizio venerdì 12 giugno alle 20.45. Il match si giocherà a porte chiuse su decisione della commissione disciplinare dell'Uefa che ha punito la Federazione croata per il comportamento razzista dei propri sostenitori durante Croazia-Norvegia dello scorso 28 marzo. Dopo le prime cinque giornate, i croati guidano la classifica del gruppo con 13 punti, seguiti dall'Italia a quota 11 e dalla Norvegia a 9. La sfida è delicatissima per gli azzurri che, in caso di sconfitta e di contemporaneo successo della Norvegia in casa contro l'Azerbaigian, scivolerebbero al terzo posto.