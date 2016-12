Euro 2016, qualificazioni: Germania show, Polonia al tappeto

La Germania si riprende il primato del gruppo D, convincente la prova degli uomini di Loew contro la Polonia alla Commerzbank Arena di Francoforte. Grande protagonista il sogno di mercato della Juventus Goetze che firma una doppietta, di Muller la rete del momentaneo vantaggio. Gol della bandiera per i polacchi di Lewandowski, con un bel colpo di testa. In classifica i tedeschi salgono a quota 16, la Polonia resta ferma a 14. Si avvicina l'Irlanda a quota 12, grazie al 4-0 inflitto a Gibilterra. Passo falso della Scozia (ferma a 11 punti), battuta dalla Georgia per 1-0.



Nel gruppo F è l'Irlanda del Nord a comandare con 16 punti, dopo il 3-1 inflitto alle Far Oer. Finisce 0-0 la sfida più attesa del girone: Ungheria-Romania. I rumeni si confermano al secondo posto con 15 punti, gli ungheresi salgono a quota 12. Altra sconfitta per la Grecia, finisce 1-0 per la Finlandia.



Nel gruppo I è corsa a tre per il pass per Euro 2016, il Portogallo (a riposo oggi), resta in testa a quota 12 punti, seguono, appaiate a quota 11 la Danimarca e l'Albania (allenata da De Biasi), che non sono riuscite ad andare oltre allo 0-0 nello scontro diretto odierno. La Serbia vince 2-0 contro l'Armenia, in gol va anche Ljajic, ma resta ultima in compagnia proprio degli armeni a causa del -3 in classifica subito dopo gli scontri in Serbia-Albania.