Euro 2016, qualificazioni: flop Norvegia, colpo Bulgaria

Le buone notizie per l' Italia arrivano non solo da Spalato, ma anche da Oslo dove la Norvegia , inserita nel Girone H di qualificazione a Euro 2016 insieme agli azzurri, non va oltre lo 0-0 casalingo contro l'Azerbaijan e rimane al terzo posto a -2 dalla squadra allenata da Antonio Conte. E ora i norvegesi devono guardarsi dalla Bulgaria che vince 1-0 a Malta e consolida il quarto posto portandosi a quota 8 punti, a -2 dagli scandinavi.

Serata da dimenticare per la Norvegia che all'Ullevaal Stadion di Oslo domina contro l'Azerbaijan ma si deve accontentare di un deludente 0-0. La formazione scandinava, che schiera Martin Odegaard tra gli undici titolari, si procura l'occasione più clamorosa all'86' quando Hovland, su traversone dalla sinistra di Helland, colpisce il palo con un colpo di testa a botta sicura.

Secondo risultato utile consecutivo e primo punto in trasferta per gli azeri che salgono a quota 4.

Della frenata della Norvegia approfitta la Bulgaria che, pur soffrendo, vince 1-0 a Malta e ora sogna il terzo posto che dista solo due lunghezze. La squadra di Petev sbaglia un rigore con Micanski in chiusura di primo tempo ma trova il gol da tre punti al 56' grazie a un destro al volo di Popov che si insacca sul primo palo.