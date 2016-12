Euro 2016, qualificazioni: flop Germania, 1-1 con l'Irlanda

00:11 - Altro flop della Germania che non va oltre l’1-1 con l’Irlanda a Gelsenkirchen subendo il gol del pari al 94’. Caos a Belgrado: al 44’ di Serbia-Albania da un drone cala in campo una bandiera del Kosovo, scoppia una rissa tra i giocatori delle due squadre e l’arbitro Atkinson sospende il match, rinviato a data da destinarsi. Il Portogallo vince 1-0 in Danimarca: decide Ronaldo al 95’. La Grecia di Ranieri crolla in casa con l’Irlanda del Nord (0-2).

Continua a deludere la Germania di Loew (Girone D). Dopo il ko di sabato in Polonia, i campioni del mondo vengono fermati sull’1-1 dall’Irlanda. In vantaggio al 71’ grazie a un destro da lontano di Kroos, i tedeschi subiscono la rete del pareggio al 94’ quando, su assist di Hendrick, O’Shea brucia sul tempo Hummels e trafigge Neuer con un tocco di esterno destro che si infila nell’angolino basso. Finisce 2-2 a Varsavia la sfida tra Polonia e Scozia: apre le danze Maczynski al 12’, gli scozzesi ribaltano tutto con Maloney (18’) e Naismith (57’), poi ci pensa Milik (76’) a firmare la rete del definitivo pari. Terzo ko di fila per Gibilterra, battuta 3-0 a domicilio dalla Georgia (di Gelashvili, Okriashvil e Kankava le reti del match). Nella ripresa annullato inspiegabilmente un gol di Chipolina che sarebbe stato il primo, storico centro di Gibilterra nelle qualificazioni europee.

Risorge il Portogallo che, grazie a un colpo di testa di Cristiano Ronaldo al 95’, batte 1-0 la Danimarca a Copenaghen e brinda alla prima vittoria nel girone.

E’ crisi nera per la Grecia di Ranieri, la cui panchina ora è a rischio. Ad Atene gli ellenici (Girone F) si arrendono all’Irlanda del Nord (0-2 con reti di Ward e Lafferty) e resta ferma a un punto dopo tre partite. Nello stesso girone successi esterni della Romania in Finlandia (0-2 con doppietta di Stancu) e dell’Ungheria sul campo delle Isole Far Oer (0-1, il match winner è Szalai). Primo successo per la svizzera targata Petkovic: gli elvetici (Girone E) si sbarazzano di San Marino con un facile 4-0 firmato dalle reti di Seferovic (doppietta), Dzemaili e Shaqiri. Al 90’ Rodriguez fallisce il rigore del 5-0.