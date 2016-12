Euro 2016, qualificazioni: figuraccia Olanda, la Bosnia ferma il Belgio

10:11 - Adesso per l'Olanda si può davvero parlare di crisi. La nazionale di Hiddink perde 2-0 in Islanda, sconfitta secca ed inequivocabile che lascia gli Oranje a quota 3 nel Girone A: dopo tre giornate sono già 6 i punti di distacco dalla stessa Islanda e dalla Repubblica Ceca, vincitrice 4-2 in Kazakistan. Finisce 1-1 a Zenica tra Bosnia e Belgio: ne approfittano il Galles (2-1 su Cipro) e Israele (4-1 ad Andorra), le due squadre che guidano ora il Girone B con 7 e 6 punti.

Pessima la prova di De Jong (in campo per 90') e compagni al Laugardalsvollur di Reykjavik: sono le due reti di uno scatenato Sigurdsson (rigore al 10' e grande girata sotto la traversa al 42') a condannare gli Oranje alla seconda sconfitta in tre gare di qualificazione. Ma a preoccupare è soprattutto l'enorme differenza prestazionale tra la squadra che pochi mesi fa, con Van Gaal in panchina, è giunta terza al Mondiale, e quella attuale di Hiddink. L'Islanda esulta per la storica vittoria e sale a 9 punti, al comando del Girone A in coabitazione con la Repubblica Ceca.



Proprio i cechi espugnano Astana con un convincente 4-2 al Kazakistan: ospiti sempre saldamente in controllo, al 56' è 0-3 in virtù delle reti di Dockal, Lafata e Krejci e solo nel finale la doppietta di Logvinenko, intervallata dal gol di Necid, mitiga il passivo per i padroni di casa. Ancora in difficoltà la Turchia, incapace di andare oltre l'1-1 in Lettonia. La classifica del Girone A recita: Islanda e Repubblica Ceca 9, Olanda 3, Lettonia 2, Turchia e Kazakistan 1.



E' lotta aperta invece nel Girone B. La sfida più importante del terzo turno si gioca al Bilino Polje di Zenica, dove la Bosnia di Pjanic spaventa (e non poco) il Belgio: balcanici avanti al 28' con Dzeko, abile a girare col sinistro in rete un illuminante assist del centrocampista della Roma. Ma a rispondere alla Nazionale di Susic è l'altro giallorosso Radja Nainggolan, che sfrutta una papera di Begovic per fissare il definitivo 1-1 al 51'. Approfittano del pareggio delle due big sia il Galles, che vince 2-1 a Cardiff contro Cipro, sia Israele, alla seconda vittoria in altrettante gare con il 4-1 di Andorra. A Cardiff decidono le reti di Cotterill e Robson-Kanu (su meraviglioso assist di tacco di Bale), a nulla serve il gol ospite di Laban; all'Estadi Comunal d'Andorra la Vella, invece, Israele dilaga grazie alla tripletta di Damari e al rigore di Hemed. La classifica del Girone B recita: Galles 7, Israele 6, Belgio 4, Cipro 3, Bosnia 2, Andorra 0.