Euro 2016, qualificazioni: Croazia corsara, tris Norvegia

23:19 - E' la Croazia l'anti-Italia. La formazione di Nico Kovac vince 1-0 in Bulgaria e, dopo due giornata di qualificazione ad Euro 2016, resta in vetta al girone H a punteggio pieno insieme agli azzurri: a Sofia decide l'autorete di Bodurov al 36'. Si riscatta invece la Norvegia, che dopo il ko all'esordio con l'Italia, rifila un 3-0 a domicilio a Malta, fanalino del raggruppamento insieme all'Azerbaigian: doppietta di King e sigillo di Daehli.

Una punizione tagliata di Rakitic e un colpo di testa di Modric, con decisiva deviazione di Bodurov nella propria porta: alla Croazia basta il minimo sforzo per tornare dalla Bulgaria con i tre punti in tasca. I biancorossi, dopo il 2-0 rifilato a Malta all'esordio, si confermano una formazione più forte in difesa che in zona gol: tre reti all'attivo, uno meno dell'Italia, ma con la porta ancora inviolata. Allo stadio di Ta' Qali di Malta si consuma invece il riscatto della Norvegia, vogliosa di dimenticare subito il ko interno con l'Italia: vantaggio di Daehli al 22', raddoppio di King al 26' al termine di una splendida azione personale e tris dello stesso King al 49'. La classifica del gruppo H ora recita: Italia e Croazia 6, Norvegia e Bulgaria 3, Azerbaigian e Malta 0.