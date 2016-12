Euro 2016, qualificazioni: cinquina Belgio, Olanda bloccata

23:47 - L'Olanda si complica ancora di più il cammino verso Euro 2016 dopo il pari interno 1-1 con la Turchia raggiunto solo al 92' grazie a Sneijder. Si allontana perchè vince l'Islanda in Kazakistan, 3-0, con due reti del pescarese Bjanrnason. Incanta il Belgio, 5-0 a Cipro con doppietta di Fellaini. Tutto facile per la Bosnia, 3-0 ad Andorra con tris di Dzeko, mentre Bale, doppietta, guida il Galles al 3-0 in Israele.

Nel gruppo A la Repubblica Ceca commette un mezzo passo falso pareggiando 1-1 in casa contro la Lettonia ma resta in testa al girone con 13 punti. I cechi evitano un clamoroso scivolone trovando il pari al 90' con Pilar. Al secondo posto a 12 punti c'è l'Islanda che passa con un rotondo 3-0 ad Astana contro il fanalino di coda Kazakistan: apre le marcatura l'eterno Gudjohnsen, poi arriva la doppietta del mediano del Pescara Bjarnason, al 32' e nel recupero. E' lontana l'Olanda, terza a 7 punti: gli Oranje di Hiddink, con il milanista De Jong e il laziale De Vrij, pareggiano 1-1 ad Amsterdam contro la Turchia in un match stregato. La formazione di Terim sblocca nel primo tempo con un gran gol di Burak Yilmaz e solo al 92' arriva il pari dell'Olanda con Sneijder.

Cambia la leadership nel gruppo B dove il Galles, grazie al successo per 3-0 in Israele, firma il sorpasso e si porta al comando con 11 punti. I britannici restano imbattuti e si impongono grazie ai gol di Ramsey e Bale: doppietta (uno con una splendida punizione) per il criticato attaccante del Real Madrid che si porta ad 8 gol e diventa recordman nelle qualificazioni per il Galles superando le 7 del mitico Ian Rush.

Al terzo posto dietro ad Israele (9 punti) c'è il Belgio con 8 (Belgio e Israele devono recuperare il loro confronto): la squadra di Wilmots asfalta 5-0 Cipro a Bruxelles. Apre le marcature Fellaini, raddoppia Benteke; nella ripresa vanno a segno ancora Fellaini, Hazard e anche il giovane bomber del Marsiglia Batshuayi, che va in rete pochi secondi dopo il suo ingresso in campo. Gioca tutto il match il romanista Nainggolan.

Tutto facile per la Bosnia che vince 3-0 ad Andorra e centra la prima vittoria nelle qualificazioni dopo due pari e due sconfitte: decide la tripletta di Dzeko, in campo gli "italiani" Pjanic, Lulic, Zukanovic e Djuric.