Euro 2016, qualificazioni: Berget schianta la Croazia, sorpasso Norvegia

A Oslo una super Norvegia batte 2-0 la Croazia nell'ottava giornata del Gruppo H di qualificazione per Euro 2016 (quello dell'Italia) grazie ad una doppietta di Berget nella ripresa. I padroni di casa hanno assaporato per poche ore la vetta del girone, prima di essere superati di nuovo in serata dall'Italia vittoriosa con la Bulgaria. Intanto, però, la Croazia è dietro di due punti e la fase finale è più vicina. Croati a rischio spareggio.

Kovac schiera dal primo minuto in campo lo juventino Mandzukic, il terzino del Sassuolo Vrsaljko e gli interisti Brozovic e Perisic (recuperato dopo un leggero problema muscolare nel match in Azerbaigian). Nel primo tempo i croati provano a farsi vedere dalle parti di Nyland senza creare però grandi occasioni. A inizio ripresa Mandzukic confeziona due palle gol: nella prima sfiora il palo con un colpo di testa su cross di Srna, nella seconda tenta la rovesciata col pallone che si alza sul fondo. Al 51' la Norvegia passa in vantaggio con Berget che, con un dribbling secco, si libera di Srna e trova la rete sul primo palo. Passano 17 minuti e l'ex giocatore del Celtic firma un gol in fotocopia lasciando sul posto il povero Srna e infilando (complice una deviazione) il pallone tra palo e portiere. La Croazia è allo sbando e i padroni di casa sfiorano più volte il tris. La Norvegia porta a casa una vittoria fondamentale in chiave qualificazione diretta mentre la Nazionale di Kovac rischia di dover passare dai playoff.

Termina 2-2, infine, l'altro match del Girone H che vedeva di fronte Malta e Azerbaigian. Padroni di casa in gol con Mifsud e Effiong, per gli ospiti doppietta di Amirquliyev. L'Azerbaigian si porta a 6 punti, Malta sale a 2.