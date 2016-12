Euro 2016, qualificazioni: Bale fa sognare il Galles, Olanda ko

L'Islanda batte 1-0 l'Olanda nelle qualificazioni a Euro 2016 e si conferma capolista nel gruppo A, decisivo il gol di Sigurdsson su rigore al 51'. Brutto esordio in panchina per Blind , gli orange adesso rischiano seriamente di non qualificarsi, visto anche il successo della Repubblica Ceca , 2-1 al Kazakistan. Nel gruppo B in testa c'è il Galles , l'1-0 a Cipro porta la firma di Bale. Il Belgio batte 3-1 la Bosnia, poker di Israele ad Andorra.

Ormai l'Islanda non è più una sorpresa ma una realtà. La squadra di Lagerback va a vincere anche in Olanda (0-1) e si conferma al comando del gruppo A (18 punti in 7 partite). Esordio amaro in panchina per Blind (subentrato a Hiddink), all'Amsterdam Arena gli orange restano in dieci dopo 33 minuti (espulso Martins Indi) e soffrono il gioco dei nordici, Van der Wiel atterra Bjarnason in area, Sigurdsson dal dischetto non sbaglia. Una doppietta di Skoda (74' e 86') regala il successo alla Repubblica Ceca contro il Kazakistan (2-1 il finale) che si conferma la seconda forza del gruppo a quota 16. Finisce 1-1 Turchia-Lettonia, Sabala risponde a Inan.



Nel gruppo B è il Galles a dominare. L'1-0 strappato a Cipro porta la firma di Bale, l'attaccante del Real Madrid all'82' salta più in alto di tutti e di testa regala i tre punti ai britannici che in classifica arrivano a quota 17 punti in 7 partite. Il Belgio s'impone 3-1 sulla Bosnia di Dzeko (autore del gol del momentaneo vantaggio al 15'), grazie alle reti di Fellaini, de Bruyne e Hazard su rigore, restando la seconda forza nel girone B (14 punti). Tutto facile per Israele contro Andorra, il 4-0 finale è deciso da Zahavi, Bitton, Hemed su rigore e Dabbur.