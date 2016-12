Euro 2016, playoff: Walters elimina la Bosnia, gioia Irlanda

All'Aviva Stadium di Dublino è festa grossa per l'Irlanda che batte 2-0 la Bosnia nel ritorno dei playoff e si qualifica alla fase finale dell'Europeo anche in virtù dell'1-1 dell'andata. A regalare il successo alla Nazionale allenata da O'Neill ci pensa Walters con una doppietta (il primo gol siglato su rigore dubbio). Dzeko, Pjanic e compagni falliscono l'obiettivo di partecipare per la prima volta alla competizione continentale.

Il tecnico bosniaco Bazdarevic manda in campo gli 'italiani' Zukanovic, Pjanic, Lulic e Dzeko mentre O'Neill schiera la sua Irlanda con un 4-4-2 inserendo Walters e Murphy in attacco. Nei primi minuti gli ospiti appaiono un po' troppo nervosi. Spahic, subito ammonito, rischia grosso con altri due interventi al limite. Al 23' l'arbitro Kuipers concede un rigore molto dubbio all'Irlanda sanzionando un sospetto tocco col braccio del doriano Zukanovic su cross di Murphy. Dal dischetto Walters non sbaglia spiazzando Begovic con un destro a incrociare. La Bosnia prova a scuotersi con un destro da fuori area di Dzeko che termina a lato e con una conclusione di Medunjanin che si spegne alta sul fondo. Il primo tempo si chiude con l'Irlanda avanti 1-0.



Ritmi più blandi nella ripresa. Al 54' Lulic non riesce a deviare in porta un bellissimo assist di Visca e così al 70' l'Irlanda chiude i conti della qualificazione ancora una volta con Walters che mette dentro con un destro al volo la punizione di Brady deviata da Vranjes. Cinque minuti dopo la Bosnia rischia di prendere la terza rete: un erroraccio di Spahic libera Long a tu per tu con Begovic ma il neo-entrato attaccante irlandese scivola sul più bello. In pieno recupero gli ospiti colpiscono una traversa clamorosa con Ibisevic ma è l'ultimo spavento per il pubblico irlandese che può festeggiare la terza qualificazione alla fase finale di un Europeo dopo il 1988 e il 2012.