Euro 2016, playoff: la Svezia scappa ma la Danimarca è viva

La Svezia vince 2-1 contro la Danimarca la gara d'andata dei playoff per l'accesso a Euro 2016. Alla Friends Arena di Solna i padroni di casa passano in vantaggio nel primo tempo con Forsberg e raddoppiano a inizio ripresa con un rigore siglato da Zlatan Ibrahimovic. Quando ormai la Svezia sembrava in pieno controllo del match ecco il gol danese di Jorgensen che riapre i conti in vista della qualificazione. Martedì a Copenaghen il ritorno.