Euro 2016, Pirlo e De Rossi rischiano il posto: ora sono fuori dai 23 di Conte

A cento giorni dagli Europei , in casa Italia è iniziato il countdown per la scelta dei 23 che andranno in Francia . Conte , ormai ai titoli di coda in azzurro, ha già individuato i punti fermi della sua Nazionale, ma farà le ultime valutazioni solo dopo le amichevoli contro Spagna e Germania. In attacco Insigne, Bernardeschi e Berardi si giocano una maglia. In mezzo al campo i grandi esclusi invece potrebbero essere Pirlo e De Rossi .

A meno di clamorosi ripensamenti, stando al Corriere dello Sport, nella zona nevralgica del campo l'impressione è che il ct abbia deciso di puntare su Verratti e Marchisio, forze più giovani e dinamiche per una squadra che ha bisogno sì di esperienza e qualità, ma anche di fisicità e reattività. Ad ogni modo, prima di tagliare due fenomeni come Pirlo e De Rossi, Conte ci penserà bene.



Discorso diverso invece per l'attacco. Il ct conta di preparare la lista dei 23 + 4 riserve intorno a metà maggio. Al momento nel sestetto dei giocatori offensivi Pellé, Candreva, Eder, El Shaarawy e Zaza sono in netto vantaggio sugli altri. L'ultimo posto libero dovrebbero giocarselo Insigne, Berardi e Bernardeschi, con Immobile, Destro, Okaka e Giovinco pronti a insidiarli. A centrocampo e dietro, oltre ai soliti volti noti, tra i 40 azzurrabili sotto osservazione ci sono invece Baselli, Benassi, Cataldi e Romagnoli. Il cerchio si stringe, insomma. E l'Italia di Conte per gli Europei comincia a prendere forma.



Per le scelte definitive cruciali saranno le due amichevoli con Spagna e Germania. Da questi match il ct si aspetta risposte importanti per capire le ambizioni del gruppo e fare scelte anche impopolari. Pirlo e De Rossi sono avvertiti. Al momento il loro nome sulla lista dei 23 non c'è.