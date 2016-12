Euro 2016, Perisic uomo-copertina: l'Inter ha un leader

Euro 2016 ha un nome e un volto: Ivan Perisic . Non Cristiano Ronaldo, nemmeno Lewandowski o Pogba, ma il talento croato dell'Inter, discusso per buona parte dell'ultima stagione dopo i 18 milioni sborsati al Wolfsburg e capace dopo un finale travolgente di trascinare la Croazia al primato nel girone della Spagna. Corsa, dribbling, tecnica e capacità di incidere in tutte e tre le partite europee. E' anche la vittoria di Mancini, ma per ora gode Cacic.

Il tecnico nerazzurro ci aveva visto lungo insistendo per il suo acquisto per tutta l'estate scorsa nonostante un esborso consistente. Dopo i primi mesi di ambientamento, giocati a dirla tutta in un ruolo non propriamente suo dietro le punte, nella seconda parte di stagione spostato largo a sinistro sprazzi del giocatore che tanto bene aveva fatto in Bundesliga si sono visti anche con la maglia dell'Inter. Un crescendo che sta toccando apici inaspettati durante Euro 2016, confermando le qualità da leader in campo con grande personalità.



Contro la Spagna, dopo la traversa con la Turchia e il gol con la Repubblica Ceca, Perisic è stato il più decisivo tenendo testa con carattere e tecnica alle Furie Rosse e incidendo con l'assist e il gol vittoria nel 2-1 che è valso il primo posto alla Croazia, nonché la parte di tabellone più agevole. Un'esplosione che fa godere anche l'Inter che dopo le meritate vacanze si ritroverà in casa un vero e proprio leader pronto a dare continuità ai 5 gol e 3 assist del girone di ritorno di Serie A.