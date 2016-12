Euro 2016, per l'Italia spauracchi Spagna e Germania

Con la qualificazione di Ungheria, Irlanda, Svezia e Ucraina si è completato il quadro delle 24 squadre che parteciperanno agli Europei in Francia. Nel sorteggio di Parigi del 12 dicembre l'Italia sarà in seconda fascia . Per gli azzurri lo spauracchio si chiama Spagna , ma anche Germania e Belgio fanno paura. Per la terza e quarta fascia per la squadra di Conte l'ideale sarebbe pescare Ungheria e una della due Irlande .

Per la prima volta nella storia, l'Europeo sarà a 24 squadre e verranno introdotti gli ottavi di finale, con l'inserimento delle quattro migliori terze della fase a gironi. Per l'Italia si preannuncia dunque un torneo duro e ricco di insidie. A partire dal sorteggio dei gironi. Inseriti in seconda fascia, gli azzurri rischiano infatti di partire subito col piede sbagliato. Per Conte gli avversari da evitare nell'urna sono soprattutto Spagna, Germania e Belgi. Più abbordabili, per diversi motivi, sarebbero invece le opzioni Inghilterra, Francia e Portogallo.



In terza fascia, l'ideale sarebbe pescare l'Unghieria, qualificatasi in extremis ai playoff. Attenzione invece alla Polonia, che ha tenuto testa alla Germania nel girone, e a Repubblica Ceca e Slovacchia, possibili outsider. In ultima fascia le squadre da evitare sono soprattutto il Galles di Bale e l'Albania di De Biasi. Più abbordabili sarebbero invece le due Irlande e l'Islanda.