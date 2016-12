16 maggio 2016 10:11 Euro 2016: per Conte sette novità, ci sono Pavoletti e Tonelli La lista dei 28 convocati per lo stage: fuori Pirlo e Giovinco

Ben sette novità per Conte nei 28 convocati per lo stage di Coverciano in preparazione all'Europeo. Prima chiamata in Nazionale per Pavoletti, Tonelli, Zappacosta, Benassi, Sportiello, Izzo e Cataldi. Il ct ha escluso gli "americani" Pirlo e Giovinco, mentre De Rossi si giocherà la sua chance. Esclusi i giocatori di Milan, Juve, Psg, Anderlecht e Manchester United. Lunedì prossimo verrà diramata la lista dei 30 pre-convocati per l'Europeo.

IL PROGRAMMA FINO ALL'8 GIUGNOEd ecco il programma della Nazionale da oggi alla partenza per la Francia, dopo le convocazioni del ct Conte



Primo raduno

Mercoledì 18 maggio - Ore 12, raduno a Coverciano e allenamento

Giovedì 19, venerdì 20 - Quattro allenamenti

Sabato 21 - Allenamento e poi tuti a casa



Raduno per Italia-Scozia del 29 maggio

Lunedì 23 maggio - Ore 12, raduno a Coverciano e allenamento

Da martedì 24 a venerdì 27 - Quattro giorni di allenamenti.

Sabato 28 - Ore 16,25, partenza da Firenze per Malta

Domenica 29 - Alle 20,45 allo stadio Tà Qali amichevole Italia-Scozia e immediato rientro in Italia. Lunedì riposo



La lista dei 23 per l'Europeo

Martedì 31 maggio - Entro le 24, la Federcalcio deve comunicare all'Uefa la lista ufficiale dei 23 giocatori per l'Europeo



Raduno per Italia-Finlandia del 6 giugno

Martedì 31 maggio - Alle 18 raduno a Roma dei 23 convocati, poi partenza per Coverciano

Mercoledì 1 giugno - Foto ufficiale. Poi allenamento

Giovedì 2, sabato 4 giugno - Tre giorni di allenamenti

Domenica 5 giugno - Allenamento e poi partenza per Verona

Lunedì 6 giugno - Alle 20,45 allo stadio Bentegodi, Italia-Finlandia



Si parte per la Francia

Mercoledì 8 giugno - Raduno alla Malpensa alle 18 e alle 21,30 partenza per Montpellier

I CONVOCATIPortieri: Federico Marchetti (Lazio), Antonio Mirante (Bologna), Marco Sportiello (Atalanta)

Difensori: Francesco Acerbi (Sassuolo), Davide Astori (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus), Armando Izzo (Genoa), Angelo Obinze Ogbonna (West Ham), Lorenzo Tonelli (Empoli)

Centrocampisti: Marco Benassi (Torino), Federico Bernardeschi (Fiorentina), Antonio Candreva (Lazio), Danilo Cataldi (Lazio), Daniele De Rossi (Roma), Lorenzo De Silvestri (Sampdoria), Stephan El Shaarawy (Roma), Alessandro Florenzi (Roma), Emanuele Giaccherini (Bologna), Jorge Luiz Jorginho (Napoli), Marco Parolo (Lazio), Roberto Soriano (Sampdoria), Davide Zappacosta (Torino)

Attaccanti: Fabio Borini (Sunderland), Citadin Martins Eder (Inter), Ciro Immobile (Torino), Lorenzo Insigne (Napoli), Leonardo Pavoletti (Genoa), Graziano Pellè (Southampton).