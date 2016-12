Euro 2016, Lewandowski fa 13 gol con la Polonia: è record

Si scrive Robert Lewandowski si legge macchina da gol. Non ci sono più aggettivi per definire l'attaccante polacco che contro l'Irlanda, nel match che ha regalato alla Polonia il pass per Euro 2016, è entrato nella storia. Con la rete della vittoria siglata al 42', Lewandowski ha timbrato per la tredicesima volta il tabellino nelle qualificazioni europee, capocannoniere assoluto, eguagliando il record del nordirlandese Healy del 2008.