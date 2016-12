Euro 2016: la Germania perde Gundogan

Stagione finita e niente Europei per Ilkay Gundogan. Il 25enne centrocampista del Borussia Dortmund e della Germania ha riportato un grave infortunio al ginocchio in allenamento, procurandosi una dislocazione della rotula. Lo ha annunciato il club tedesco: "Stagione finita e fuori dall'Europeo - si legge in un tweet - Gundogan ha riportato la dislocazione della rotula in allenamento. Guarisci presto". Lo stop sarà di almeno 4 mesi.