Euro 2016, la Francia si allena in mountain bike

La Francia ha iniziato martedì la preparazione verso gli Europei casalinghi di giugno. I Bleus, grandi favoriti per la vittoria finale, si sono ritrovati a Biarritz agli ordini di Deschamps. Per variare i metodi di allenamento, il ct ha organizzato un'uscita in mountain bike. "La nostra nazionale è sembrata tanto a proprio agio in bici quanto con la palla ai piedi in occasione dell'escursione in mountain bike nella foresta di Anglet" si legge sul profilo Instagram dei Galletti.