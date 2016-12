Euro 2016: Italia, si è fermato De Rossi

Prima Marchisio, poi Verratti, out per l'Europeo. Poi Thiago Motta e Montolivo, si decide entro domenica se portarli o meno in Francia. E oggi è toccato a De Rossi, fermo per un fastidio al tendine d'Achille. Fare allarmismi è fuori luogo, è già un pesante allarme la lista dei centrocampisti ko, quasi ko o in dubbio e comunque non in grado di lavorare come si deve per preparare un Europeo che aumenta, giorno dopo giorno, le pendenze in salita.

L'ultima su De Rossi è una sosta a scopo precauzionale, ma nella categoria "maledizione centrocampisti" mette a serio rischio il reparto azzurro, già deficitario in partenza con lo stop dei due titolari Verratti e Marchisio. Per il ct Conte un specie di rompicapo da gestire assieme ai medici, ai preparatori, alla buona sorte che s'impadronisca della scena o comunque scacci la malasorte.

Per De Rossi, stop precauzionale. E comunque una condizione che è quella che è. Nelle prossime 48 ore si attendono novità sul romanista e soprattutto su Montolivo e Thiago Motta.